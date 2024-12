Tân cảng Sài Gòn và Cục Cảnh sát giao thông sơ kết 1 năm phối hợp

Ngày 14/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG), Quân chủng Hải quân phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch phối hợp. Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó cục trưởng CSGT và Đại tá Bùi Sĩ Tuấn, Phó Tổng Giám đốc TCSG chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Đại tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT; Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng Giám đốc TCSG; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và công ty thành viên của hai đơn vị.

Năm 2023, CSGT và TCSG đã ký kế hoạch phối hợp trong xây dựng phong trào vận động quần chúng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Sau hơn một năm thực hiện, hai đơn vị đã trao đổi hơn 2.000 tin, trong đó có hơn 1.000 tin có giá trị phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các đơn vị thuộc TCSG và CSGT đã tổ chức hơn 1.100 buổi tuyên truyền cho gần 50.000 lượt người tham gia giao thông; phát gần 80.000 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, thông tin tình hình tội phạm cho nhân dân, nhằm nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm; đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức sát thực, phù hợp với từng đơn vị, tuyến, địa bàn, vùng, miền; qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục và Công an các địa phương nơi có đơn vị của TCSG đóng quân đã tổ chức tuần tra, kiểm soát gần 5.000 lượt khu vực xung quanh các cảng, kho bãi, phương tiện xe container hoạt động vận tải hàng hóa của các đơn vị thuộc TCSG; thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông và giải quyết ùn tắc giao thông khu vực cảng… Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã bố trí hơn 5.000 lượt ca tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự xã hội các luồng, tuyến đường thủy quan trọng khu vực có nhiều phương tiện thuộc TCSG hoạt động. Ngoài ra, hai đơn vị còn tích cực phối hợp bảo đảm trật tự xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên các địa bàn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu bật kết quả, hạn chế, vướng mắc và xác định phương hướng, giải pháp tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng khẳng định hai bên đã làm tốt công tác trao đổi thông tin, tình hình TTATGT, TTXH, công tác điều tiết, giải quyết ùn tắc giao thông; hạn chế tối đa xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt đã làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, không còn tình trạng đeo bám, đột nhập trên phương tiện thủy và các khu cảng của TCSG, góp phần phục vụ tốt các hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Nhiều thông tin trao đổi, cung cấp của TCSG có giá trị, giúp cho lực lượng CSGT hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã góp phần bảo đảm TTATGT, TTXH. Việc phối hợp giữa 2 đơn vị là yêu cầu khách quan trong công tác bảo đảm TTATGT và giữ gìn TTXH, là điểm sáng cần phát huy.

Dịp này, lãnh đạo CCSGT và TCSG đã khen thưởng 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị.