Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An chia sẻ về quá trình công tác

Sáng 18/3, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Dương Văn An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng ông Dương Văn An được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, ông Dương Văn An là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác được Đảng giao. Trong quá trình công tác, ở cương vị nào ông cũng luôn nỗ lực, có đóng góp tích cực cho địa phương, cơ quan, đơn vị, tin tưởng ông Dương Văn An ở cương vị công tác mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng đoàn kết nội bộ, xử lý có hiệu quả những tồn tại, vướng mắc, phấn đấu đạt kết quả tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, gắn với nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu cùng ông Dương Văn An ổn định tình hình nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động mình sang vị trí công tác mới, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An hứa sẽ luôn gương mẫu, trách nhiệm, rèn luyện nỗ lực hết mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống quê hương, tập trung củng cố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và trình độ, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An chia sẻ: Vĩnh Phúc là tỉnh giàu truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng; một tỉnh phát triển với những thành tựu lớn của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; một trong 10 tỉnh thu ngân sách lớn nhất cả nước. Nhiều chỉ số phát triển của Vĩnh Phúc cao hơn so với mức trung bình của cả nước và những thành tựu của Vĩnh Phúc đã được Trung ương đánh giá cao. “Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay còn nhiều điều cần cố gắng hơn nữa. Đặc biệt trong xây dựng Đảng bộ và tập trung phát triển kinh tế xã hội. Tôi có niềm tin vào sự vươn lên mạnh mẽ của vùng đất này”, ông Dương Văn An nói.

Chia sẻ về quá trình công tác, ông Dương Văn An cho biết, bản thân lớn lên trưởng thành ở quê hương Thừa Thiên Huế, ông có 8 năm học tập, sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội; có 10 năm gắn bó với tỉnh Bình Thuận. Giờ chuyển ra công tác tại Vĩnh Phúc, ông có cơ hội sống, trải nghiệm với thực tiễn cuộc sống ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

“Hôm nay nhận quyết định tại tỉnh Vĩnh Phúc đúng tròn 10 năm tôi đi luân chuyển ở Bình Thuận. Nơi được thương yêu, đùm bọc của đồng chí, đồng nghiệp, cho tôi môi trường rèn luyện và trưởng thành. Đó cũng là cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm để giờ đây tôi có mặt ở Vĩnh Phúc đồng hành với các đồng chí trong chặng đường phía trước”, tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An mong muốn trong thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cá nhân đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các ban, bộ, ngành Trung ương để Vĩnh Phúc tiếp tục có những bước phát triển mới, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, phồn vinh như lời Bác Hồ từng căn dặn khi Người về thăm tỉnh năm xưa.