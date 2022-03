Tâm sự đau đớn của người vợ dùng dao cắt cụt 'của quý' của chồng

Chị N. chia sẻ, hiện chị rất hối hận vì hành động dại dột của bản thân. Nếu thời gian quay lại, chị sẽ không hành động như vậy mà sẽ mang bằng chứng lên cơ quan công an để tố cáo chồng.

Tối 22/3, chị H.T.N. (36 tuổi, ở Sơn La - người đã dùng dao cắt bộ phận sinh dục của chồng vì quá căm phẫn hành vi của chồng với con gái mình) cho biết, sau 3 ngày bị tạm giữ tại Công an huyện Yên Châu để lấy lời khai, sáng ngày 22/3, chị đã được cơ quan công an cho về. Chị N. trình bày, việc cơ quan điều tra cho chị ở lại trụ sở là để đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe cho chị, đề phòng bất trắc xảy ra.

Kể về "chuyến đò thứ hai" của mình, chị N. cho biết, cách đây 6-7 năm, chị và anh N.V.H. (SN 1993, quê tại Vĩnh Phúc) quen nhau tại Sơn La, khi đó H. đang làm lái xe tải. Sau đó không lâu, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân và đã có 2 người con chung. Trước đó, cả chị N. và anh H. đều đã từng lập gia đình, chị N. có một người con gái riêng năm nay 15 tuổi.

"Thời gian gần đây do vài lần bị mất tiền nên tôi đã lắp camera để giám sát, đến trưa 18/3 khi kiểm tra camera thì tôi phát hiện ra H. có quan hệ tình dục với con gái (con riêng). Sau khi tôi hỏi cháu thì cháu nói việc này đã diễn ra từ 2-3 năm nay", chị N. bức xúc kể.

Mặc dù sự việc đã diễn ra từ lâu nhưng con gái không dám kể với chị N. vì bị H. đe dọa "nếu kể tao sẽ giết cả mày lẫn mẹ mày". Theo chị N., khi thực hiện hành vi đồi bại, H. còn dùng điện thoại để quay clip lưu lại.

"Tôi đã giữ kín và dự định sẽ trình báo cơ quan công an vào ngày thứ hai (21/3), nhưng đến tối hôm đó (19/3), có cô bạn mời tôi và H. cùng đi uống rượu. Sau khi say, cả hai cùng về nhà và ngủ mỗi người một giường. Lúc đi vào phòng thấy H. đang ngủ mà không mặc quần áo, trong lúc bức xúc vì nghĩ rằng chỉ vì "cái đó" mà đã xâm hại con gái tôi mấy năm nay nên tôi đã nảy ra ý định cắt phăng nó đi. Sau đó, tôi đi xuống bếp, cầm dao lên và cắt. Cắt xong, tôi đi lên công an xã để đầu thú" - chị N. kể lại.

Theo chị N., hiện chị rất hối hận vì hành động dại dột của bản thân. Nếu thời gian quay lại, chị sẽ không hành động như vậy mà sẽ mang bằng chứng về hành vi đồi bại của chồng lên cơ quan công an. Tuy nhiên, trong lúc tâm lý bị kích động, chị đã không làm chủ được bản thân.

"Giờ đây tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ hành vi xâm hại của H. đối với con gái tôi. Tội của tôi đến đâu thì tôi xin chịu, nhưng mong cơ quan công an hãy làm rõ tội ác của anh ta" - chị N. nói.

Cũng theo chị N., trong suốt 6 năm chung sống, chị luôn bị anh H. đánh đập, ra vào viện nhiều lần. Sự việc khiến nhiều hàng xóm, người thân của gia đình hết sức bức xúc.

Chị N. cho hay, sau khi xảy ra sự việc, bố chồng chị đã đi từ Vĩnh Phúc lên Sơn La đón 2 người con chung của chị với H. về quê. Ngoài ra, bố chồng còn dọa bán hết tài sản của gia đình chị.

"Để đảm bảo an toàn cho tôi, phía bên công an cũng vừa gọi điện và bảo khi có người lạ tới nhà thì tôi không được mở cửa. Trong sáng 23/3, tôi lại tiếp tục lên công an huyện để làm việc, giải quyết về sự việc trước đó", chị N. chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, chiều 22/3, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ thông tin cho rằng anh H. có hành vi đồi bại với con gái riêng của vợ. Hiện cơ quan công an đang thu thập các bằng chứng liên quan đến vụ án. Cơ quan công an chưa tiến hành khởi tố chị N.

Nhận hỗ trợ pháp lý cho chị N., luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh) cho biết, qua làm việc, người vợ khai anh H. đã xâm hại tình dục bé gái con chị từ năm 2020. Ngày 18/3, qua camera giấu kín, chị có bằng chứng về hành vi của chồng. Trong trạng thái tâm lý bị dồn nén lâu ngày, chị N. đã cắt dương vật của chồng.

"Chiều 21/3, chị N. đã cùng cơ quan điều tra đưa cháu gái đi giám định pháp y để phục vụ công tác điều tra", luật sư Thơm cho hay.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 0h ngày 20/3, tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc đã xảy ra vụ việc vợ dùng dao cắt đứt "của quý" của chồng. Theo UBND xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, nạn nhân là anh N.V.H. (SN 1993, trú tại bản Huổi Sét).

Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/tam-su-dau-don-cua-nguoi-vo-dung-dao-cat-cut-cua-quy-cua-chong-20220322221247280.htm

Trần Thanh