Mâu thuẫn gia đình, chồng bị vợ cắt 'của quý' vứt đi

TPO - Ngày 20/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tạm giữ nhóm gần 20 thanh thiếu niên liên quan đến vụ hỗn chiến bằng ‘phóng lợn’ xảy ra trên địa bàn.

