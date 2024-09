Tạm hoãn live concert Thanh Tùng – Legacy of Love vì mưa lũ

BTC chương trình “Legacy of Love” vừa thông báo sẽ tạm hoãn chương trình “Legacy of Love” mà trước đó dự kiến được tổ chức vào ngày 15/9.

Theo Ban tổ chức, live concert “Legacy of Love” là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động thuộc dự án “Thanh Tùng - Legacy of Love”. Trước đó, Live concert này dự kiến được tổ chức vào ngày 15/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, TP Hà Nội.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của siêu Yagi đã khiến người dân miền Bắc thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, tình hình thiên tai trở nên phức tạp hơn với các đợt lũ lụt cường độ lớn khiến nhiều tỉnh phía Bắc rơi vào tình trạng báo động với những thiệt hại không thể bù đắp được. Do đó, BTC chương trình “Legacy of Love” đã quyết định tạm hoãn live concert trên.

“Với trách nhiệm của những người nghệ sĩ, việc dừng một hoạt động giải trí cũng là cách thể hiện sự chia sẻ với những gia đình đang gặp mất mát, và thể hiện thái độ trân trọng với những cán bộ, chiến sĩ đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai để lại. Hiện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng khuyến nghị việc dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian này”, BTC Live concert “Legacy of Love chia sẻ.

Về thời gian tổ chức lại live concert này, BTC cho biết sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan truyền thông sớm nhất.

Với các khán giả đã có vé tham dự live concert “Legacy of Love”, BTC gửi lời xin lỗi vì đã không thể đáp ứng được sự yêu mến trong thời điểm này. BTC đảm bảo sẽ hoàn thành các nghĩa vụ của đối với khán giả đã mua vé.