Tạm giữ người đàn ông hành hung cảnh sát khi bị dừng xe kiểm tra

TPO - Tài xế Nguyễn Văn Thuyên (58 tuổi, ở Hải Phòng) vừa bị Công an quận Kiến An tạm giữ hình sự để xác minh, làm rõ hành vi chống đối, hành hung cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT – Công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thuyên (SN 1967, ở huyện Kiến Thụy) để điều tra, làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, chiều 8/1, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an quận Kiến An thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Trần Tất Văn (quận Kiến An).

Tại đây, cảnh sát phát hiện Nguyễn Văn Thuyên điều khiển mô tô BKS 16M2-29.xx lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế bất tuân, lách xe bỏ chạy.

Ít phút sau, tài xế lái xe máy quay lại gần vị trí tổ cảnh sát làm nhiệm vụ và có những lời lẽ xúc phạm tổ công tác rồi lái xe quay đầu bỏ chạy.

Ngay sau đó, cảnh sát đã sử dụng phương tiện bám sát, yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy nhiên, thời điểm này, tài xế tiếp tục bất tuân hiệu lệnh cảnh sát, dùng chân đạp mạnh vào đuôi xe khiến chiến sĩ cảnh sát điều khiển xe máy ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, tài xế này tiếp tục dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu nam cảnh sát. Sau đó, tổ cảnh sát đã kịp thời khống chế, đưa tài xế về trụ sở Công an quận Kiến An. Tại cơ quan công an, tài xế không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với các chất ma túy.

Công an quận Kiến An thông tin, tài xế Nguyễn Văn Thuyên có 2 tiền án về hành vi “hủy hoại tài sản” và “hiếp dâm”.