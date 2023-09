Tạm giữ nghi phạm bắn 3 phát súng ở Bến xe Cà Mau

TPO - Công an thành phố Cà Mau tạm giữ hình sự Triệu Văn Hiếu (tên gọi khác Hiếu "cụt") là nghi phạm bắn 3 phát súng ở Bến xe khách Cà Mau chiều 18/9.

Ngày 20/9, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) ra quyết định tạm giữ hình sự Triệu Văn Hiếu (tên gọi khác là Hiếu "cụt", 41 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Cà Mau) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là nghi phạm bắn 3 phát súng ở Bến xe khách Cà Mau vào chiều 18/9.

Làm việc với công an, Hiếu thừa nhận hành vi dùng súng bắn khi xảy ra mâu thuẫn ở bến xe. Sau khi rời khỏi Bến xe khách Cà Mau, Hiếu đến ấp Bùng Binh, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau quăng súng phi tang.

Trong ngày 20/9, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau đã thu giữ súng và bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Cà Mau điều tra theo thẩm quyền.

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 15h15 ngày 18/9, ông N.Q.C. (40 tuổi) và bà N.T.H.T. (43 tuổi, cùng ngụ phường 6, thành phố Cà Mau) đứng trong khuôn viên Bến xe khách Cà Mau để nói chuyện về việc con gái bà T. bị bạn ông C. đánh.

Trong lúc ông C. và bà T. nói chuyện, ông C.K.T. đang đậu xe taxi ở gần đó tiến đến. Sau đó, Triệu Văn Hiếu và ông H.X.H. (40 tuổi, ngụ phường 6) cùng một số người khác ngồi nhậu ở khu tập thể phía sau Bến xe khách Cà Mau nhìn thấy sự việc nên đến theo dõi.

Một lúc sau, ông H.X.H. và ông C.K.T. phát sinh mâu thuẫn. Ông H.X.H. đánh ông C.K.T. té ngã. Hiếu cầm vật màu đen, hình dạng giống súng nhảy vào tấn công ông C.K.T..

Hiếu đưa vật màu đen giống súng hướng về phía ông C.K.T. rồi có 2 tiếng nổ phát ra. Nghe tiếng nổ, ông T. hoảng sợ, bỏ chạy. Hiếu chạy đến hướng cổng ra của bến xe, tiếp tục bắn thêm một phát hướng vào bãi đậu xe của bến xe.

Sau đó, Hiếu được người quen chở đi khỏi hiện trường. May mắn, ông C.K.T. bị thương tích nhẹ, xây xát vùng gối trái và vai do bị đánh và té ngã, không phát hiện thương tích do súng gây ra.