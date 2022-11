Tạm giữ 3 xe đầu kéo chở hàng “siêu khủng” không có giấy phép

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện và tạm giữ 3 xe đầu kéo chở hàng “siêu khủng” nhưng không có giấy phép lưu hành.

Sáng 10/11, Trạm CSGT Đức Phổ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 xe đầu kéo chở hàng “siêu khủng” nhưng không có giấy phép lưu hành.

Theo đó, các phương tiện vi phạm gồm xe mang BKS 73C-076.21 do Phan Văn Thành (SN 1983, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển; xe mang BKS 73C-063.10 do Dương Quang Định (SN 1979, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) điều khiển và xe mang BKS 73C-042.18 do Nguyễn Quang Hải (SN 1984, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Cả 3 xe đầu kéo trên khi lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) thì bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện có dấu hiệu chở quá khổ nên đã yêu cầu tài xế đưa phương tiện về Trạm CSGT Đức Phổ để tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định cả 3 xe đầu kéo trên chở quá khổ nhưng không có giấy phép lưu hành, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nên đã tạm giữ để xử lý.

Hiện, Trạm CSGT Đức Phổ yêu cầu tài xế và chủ xe giải trình tất cả giấy tờ liên quan trong vòng 5 ngày, sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Được biết, trước đó, cả 3 xe đầu kéo trên cũng đã bị lực lượng CSGT các tỉnh xử phạt về hành vi chở quá khổ, quá tải.