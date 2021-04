Tạm giữ 2 xế sang Porsche trùng biển số 'chạm mặt' ở Hà Nội

TPO - Công an phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) tiến hành đưa hai chiếc xe Porsche về trụ sở để xác minh làm rõ việc hai chiếc xe này trùng BKS xảy ra trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc hai chiếc ô tô Porsche cùng mang BKS xuất hiện tại sảnh tòa chung cư KĐT Times City (Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được chiếc xe sử dụng biển số thật. Chiếc xe BKS 30A-715.10 được đăng kí lần đầu cho xe Porsche vào tháng 6/2015 có màu nâu, chủ nhân đứng tên là nam giới có địa chỉ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, hiện vụ việc đang được Công an phường Mai Động làm rõ theo quy định. Cùng ngày, phương tiện cũng được đưa về Công an phường Mai Động.

“Người đứng ra tố giác đã xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, tuy nhiên, Công an phường Mai Động vẫn đang tiến hành xác minh thêm thông tin” – chỉ huy công an quận Hoàng Mai thông tin.

Trước đó, sáng cùng ngày, chủ nhân xe Porsche mang BKS 30A-715.10 phát hiện một xe khác cũng mang BKS giống xe của mình tại trước sảnh tòa chung cư khu đô thị Times City phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) nên đã đuổi theo chặn lại để làm rõ. Lực lượng chức năng cũng được chủ xe mời đến để giải quyết vụ việc.