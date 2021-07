Tạm đình chỉ điều tra vụ cán bộ trạm cân bị tố nhận hối lộ: Người tố cáo không hay biết

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ một số cán bộ Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động TC026 của Khánh Hoà (gọi tắt Trạm cân Khánh Hoà) bị tố có hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi vi phạm của xe quá tải, quá khổ nhưng không thông báo cho người tố giác biết. Thậm chí còn trả lời, hiện hồ sơ đã được chuyển sang Viện KSND tỉnh, chưa có kết luận chính thức. Trong khi Viện KSND tỉnh khẳng định, CQĐT trả lời như vậy là không chính xác.

Người tố cáo "chạy" vòng quanh để hỏi kết quả điều tra

Cách đây ít ngày, ông N.Đ.H.H. (nguyên là cán bộ thanh tra giao thông làm việc tại Trạm cân Khánh Hoà) tiếp tục có đơn gửi báo Tiền Phong và một số cơ quan Trung ương phản ánh việc Công an, Viện KSND tỉnh Khánh Hoà chậm trễ trong việc điều tra, giải quyết vụ việc ông tố cáo các cán bộ Trạm cân Khánh Hoà nhận hối lộ.

Phản ánh trong đơn, ông H. cho biết: Ngày 24/11/2020, ông gửi đơn đến Công an tỉnh Khánh Hoà tố cáo việc các cán bộ Trạm cân Khánh Hoà bỏ qua lỗi vi phạm của nhiều xe quá tải, quá khổ chạy qua trạm cân này từ năm 2017 đến nay. Đến ngày 5/12/2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Khánh Hoà mời ông lên làm việc, cung cấp bằng chứng liên quan đến vụ việc ông tố cáo. Xét thấy vụ việc phức tạp, PC03 Công an Khánh Hoà đã đề nghị Viện KSND tỉnh Khánh Hoà gia hạn điều tra đến ngày 11/4/2021.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, vào ngày 24/11/2020, ông N.Đ.H.H (nguyên là cán bộ thanh tra giao thông làm việc tại Trạm cân Khánh Hoà) đã có đơn tố cáo đích danh 4 cán bộ thanh tra giao thông làm việc tại Trạm cân Khánh Hoà có hành vi làm ngơ để cho xe quá tải, quá khổ chạy qua trạm cân này. Theo đó, các cán bộ thanh tra giao thông Khánh Hoà bị ông H. tố cáo có vi phạm bao gồm các ông Nguyễn Xuân Mạnh (Trạm trưởng Trạm cân Khánh Hoà), Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Văn Đông và Lê Ngọc Phụng (đều là cán bộ Trạm cân Khánh Hoà). Theo ông H., tính từ năm 2017 - 2020, số lượng xe vi phạm quá tải rất nhiều nhưng đều bị trạm bỏ qua vi phạm. Có những xe sau khi đưa lên cân, phiếu cân thể hiện ở 3 lỗi quá tải cầu đường, quá tải hàng hoá và quá tải trục với số tiền phạt từ 18 - 54 triệu đồng nhưng trạm vẫn cho đi, không lập biên bản.

Tuy nhiên, qua thời hạn điều tra, ông H vẫn chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo.

Chỉ đến khi ông H hỏi, PC03 - Công an tỉnh Khánh Hoà mới có văn bản thông báo số 167/CSKT ngày 17/6/2021 với nội dung: "Hiện nay hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Viện KSND tỉnh Khánh Hoà để kiểm sát, chưa có kết luận chính thức".

Sau thông báo trên, ông đã tới Viện KSND tỉnh đề nghị trả lời kết quả giải quyết đơn thư tố giác tội phạm của ông, song cơ quan này lại trả lời đơn của ông đã được chuyển qua lại cho Công an tỉnh Khánh Hoà.

"Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định rất rõ thời hạn quyết định truy tố kể từ lúc nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra là 20 ngày, hoặc nếu có gia hạn thì không quá 10 ngày. Nhưng đến nay, các cơ quan chức năng chưa ra quyết định gì liên quan đến vụ việc này là trái với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015”, ông H. nói.

Trả lời người tố cáo “không chính xác”

Trước phản ánh của ông H, PV Tiền Phong đã liên hệ với Viện KSND tỉnh Khánh Hoà để làm sáng tỏ sự việc. Tại văn bản trả lời báo Tiền Phong, Viện KSND tỉnh cho biết, ngày 10/12/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà ra quyết định thụ lý giải quyết tố giác tội phạm của ông N.Đ.H.H. và Viện KSND tỉnh đã ra quyết định phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác tội phạm trên. Viện KSND tỉnh Khánh Hoà đã gia hạn thời hạn giải quyết vụ việc đến ngày 11/4/2021.

“Trong quá trình kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã có văn bản yêu cầu các cơ quan tổ chức liên quan cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, nhưng đến ngày 11/4/2021 vẫn chưa có kết quả trả lời.

Do vậy, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm số 19/PC03, đồng thời chuyển quyết định tạm đình chỉ cùng hồ sơ vụ việc đến Viện KSND tỉnh Khánh Hoà để kiểm sát việc ra quyết định tạm đình chỉ theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự”, công văn của Viện KSND tỉnh nêu rõ.

Vẫn theo Viện KSND tỉnh Khánh Hoà, việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tối phạm số 19/PC03 ngày 12/4/2021 đối với vụ việc này là đúng quy định của pháp luật.

"Tuy nhiên, ngày 17/6/2021, PC03 - Công an tỉnh lại ra thông báo 167/2021 trả lời ông N.Đ.H.H với nội dung, hiện nay hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Viện KSND tỉnh Khánh Hoà để kiểm sát, chưa có kết luận chính thức là không chính xác" - Viện KSND tỉnh Khánh Hoà thông tin và cho biết đã yêu cầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà trả lời cho người tố giác biết rõ vụ việc đã được tạm đình chỉ điều tra chờ kết quả trả lời của các cơ quan liên quan.

Chiều 14/7, trao đổi với Tiền Phong, ông N.Đ.H.H cho biết đến nay vẫn chưa nhận được thông báo nào về việc tạm đình chỉ điều tra vụ việc từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh hay Viện KSND tỉnh Khánh Hoà.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời PV Tiền Phong tại một cuộc họp báo gần đây của UBND tỉnh Khánh Hoà, thượng tá Phan Văn Cường - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hoà, cho biết vụ việc này đang phải tạm đình chỉ điều tra vì cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà chưa nhận được chứng cứ, tài liệu, dữ liệu điện tử... liên quan đến vụ việc từ Tổng cục Đường bộ và đơn vị liên quan?

Tuy nhiên, ngày 14/7, trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, một lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết đã cung cấp toàn bộ tài liệu, dữ liệu điện tử của Trạm cân Khánh Hoà cho Sở GTVT Khánh Hoà để cung cấp cho cơ quan điều tra. Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hoà, cũng cho biết đã nhận được những tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Trạm cân Khánh Hoà và đã cung cấp cho Công an Khánh Hoà phục vụ điều tra liên quan quan đến việc cán bộ trạm cân này bị tố nhận hối lộ.

Luật sư Phạm Thị Bạch Tuyết - Giám đốc Hãng Luật Bạch Tuyết, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh: - Thứ nhất, về căn cứ tạm đình chỉ giải quyết: Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 148 Bộ luật Hình sự 2015 thì khi hết thời hạn giải quyết nêu trên mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan điều tra đề nghị cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật chưa cung cấp được thì cơ quan điều tra mới được ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết đến khi nào nhận được tài liệu, chứng cứ, đồ vật thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi giải quyết tố giác của ông N.Đ.H.H.. - Thứ hai, về trách nhiệm tống đạt quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố giác được quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 148 Bộ luật tố tụng hình sự thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, cơ quan điều tra phải quyết định tạm đình chỉ đó cho cá nhân đã tố giác là ông N.Đ.H.H. biết. Từ những phân tích trên, nếu cơ quan CSĐT Công an Khánh Hoà có đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, tài liệu để giải quyết mà đến nay đã hết thời hạn giải quyết nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được tài liệu, chứng cứ đã yêu cầu thì việc tạm đình chỉ là đúng quy định pháp luật. Còn việc cơ quan CSĐT Công an Khánh Hoà không tống đạt quyết định tạm đình chỉ cho ông N.Đ.H.H. là vi phạm quy định tố tụng nêu trên.