Tạm đình chỉ công tác Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định đi đánh golf tiếp xúc F0

TP - Nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo Hà Nội và TP.HCM bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn thời gian qua. Trong đó, riêng Hà Nội có 3 lãnh đạo đương nhiệm bị kỷ luật khiển trách.

TPO - Nam sinh viên (quê huyện Châu Thành, Trà Vinh) đã có đơn khiếu nại về việc bị Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ lập biên bản vi phạm hành chính do đến ngân hàng rút tiền trong thời gian giãn cách xã hội.