TALKSPORT: Cần làm gì để golf chuyên nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế?

TPO - Những ngày sống chung với nước lũ, người dân nhiều xã huyện Chương Mỹ đã tự đùm bọc lẫn nhau, giúp nhau từng bữa cơm, thùng nước sạch. Tình cảm ấm áp của xóm giềng cùng hỗ trợ của chính quyền, Đoàn viên, thanh viên và các lực lượng Công an, Quân đội đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng lũ.

TPO - Quanh năm Hòn Yến, thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đều mang những vẻ đẹp riêng, mùa xuân nước trong xanh, mùa hè nước rút, du khách dễ dàng chiêm ngưỡng được các thảm san hô lộ rõ dưới làn nước có hình thù như những đóa hoa và đẹp nhất vẫn là mùa lưới vây đẹp. Rất nhiều nhiếp ảnh gia cũng như du khách đã say mê, dừng chân tại Hòn Yến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có này. Đây cũng là nơi có mùa lưới vây đẹp và đặc sắc nhất ở Việt Nam