Tài xế tông vào CSGT rồi tháo chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) phối hợp với Cục CSGT xác minh, điều tra làm rõ vụ tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh CSGT và dừng xe gây cản trở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h15 ngày 12/1, tại điểm kiểm soát giao thông (km 1599+250m, Quốc lộ 1), Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện kiểm tra xe ôtô tải BKS 18H - 002.13. Tài xế xe tải này được tổ tuần tra thông báo kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn, ma tuý. Tuy nhiên, tài xế xe tải không chấp hành, không xuất trình giấy tờ xe và sau đó tự ý điều khiển xe rời đi khỏi điểm kiểm soát.

Tổ tuần tra phối hợp với lực lượng CSGT của Cục CSGT (C08) tiến hành truy đuổi khi xe tải 18H - 002.13 đi vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Quá trình bị truy đuổi, xe tải đã tông vào tổ tuần tra CO8 và tiếp tục chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Khi đến km162 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc huyện Bắc Bình, Bình Thuận thì Tổ CSGT thuộc C08 đã dừng được xe tải này. Tài xế đã cho xe dừng ngang giữa đường làm kẹt xe trên cao tốc.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho công an huyện Bắc Bình tiếp tục xử lý.

Trước đó, vào ngày 11/1, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quân mở đợt cao điểm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), nhất là TNGT đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế ùn tắc giao thông; hỗ trợ, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân 2024. Theo đó, Công an tỉnh Bình Thuận triển khai tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang, mật phục, chốt chặn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ, phấn đấu kiềm chế, làm giảm tội phạm và tai nạn giao thông, phòng chống đua xe trái phép; bảo đảm TTATXH trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian thực hiện cao điểm đến ngày 9/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thành lập 2 khu vực kiểm soát, xử lý vi phạm công khai trên tuyến quốc lộ 1A, tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 24/24h. Đối với các tuyến đường quốc lộ 55, quốc lộ 28, quốc lộ 28B và các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn, đường dẫn nối cao tốc, Công an các địa phương sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tuần tra khép kín địa bàn 24/24h.