Tài xế lái xe Mercedes lao xuống biển Nha Trang ra trình diện

TPO - Sau khi rời khỏi hiện trường, người lái xe Mercedes chở theo 4 cô gái lao xuống biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đến trình diện và làm việc với cơ quan công an.

Chiều 14/1, Đội CSGT Công an TP Nha Trang đã chuyển hồ sơ vụ Mercedes lao xuống biển Nha Trang cho cơ quan CSĐT Công an thành phố này thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Theo Đội CSGT Công an TP Nha Trang, tài xế trong vụ việc trên đã đến trình diện và làm việc với cơ quan điều tra trong ngày hôm nay.

Hiện cơ quan chức năng cũng xác định chiếc Mercedes bị nạn được thanh niên (quê ở TP cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) thuê để đi từ tỉnh Ninh Thuận ra Nha Trang chơi. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 4 nữ và 1 nam. 4 cô gái ngồi trong xe Mercedes gồm: L.N.M. (ở xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh), P.T.N.D., L.T.T.N và N.H.T.T. (cùng ở tỉnh Ninh Thuận). Riêng người điều khiển xe ô tô này là nam thanh niên trên đã rời khỏi hiện trường và không đến cơ quan chức năng trình báo.

Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng ngày 13/11, chiếc ô tô hiệu Mercedes này chạy trên đường Điện Biên Phủ, TP Nha Trang theo hướng ra biển. Khi đến đoạn cuối đường Điện Biên Phủ giao với Phạm Văn Đồng, chiếc xe bất ngờ lao xuống biển.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã hỗ trợ đưa những người gặp nạn lên bờ. Trong số này, có một người bị thương và được đưa đến cơ sở y tế chữa trị. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã tiến hành trục vớt chiếc xe Mercedes đưa lên bờ.