Tài xế gây tai nạn làm chết 3 người ra đầu thú

TPO - Sau 18 ngày lẩn trốn, tài xế Bùi Ngọc Hải – người gây tai nạn khiến 3 người thiệt mạng trên quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh, đã ra đầu thú.

Tối 26/6, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Bùi Ngọc Hải (sinh năm 1985, trú tại xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) là đối tượng truy nã đặc biệt đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Hà Nam. Người này đã được di lý về Hà Tĩnh để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hải là tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên) vào ngày 8/6, khiến 3 người chết.

Sau khi gây tai nạn, Hải bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 26/6, người này ra Công an tỉnh Hà Nam đầu thú.

Trước đó, khoảng 6h ngày 8/6, Hải lái xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội di chuyển trên quốc lộ 1A. Khi xe chạy đến Km 533+010 qua xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), đã xảy ra va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Tĩnh do Nguyễn Văn H. (sinh năm 1992, trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) cầm lái, di chuyển cùng chiều phía trước, đang xi nhan sang đường. Trên xe của anh H. lúc này chở thêm 2 người khác.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải của anh H. bị hất văng sang làn đường đối diện và bị ô tô đầu kéo do tài xế Trần Minh Mẫn (quê ở Tiền Giang) chạy hướng ngược lại tông trực diện.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế H. cùng 2 người khác ngồi trên xe là anh Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 1991) và Hồ Năng Đ. (sinh năm 1981, cùng trú tại xã Cẩm Hà) tử vong tại chỗ.

Công an xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế Hải điều khiển ô tô tải đã không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi phía trước. Sau vụ tai nạn, Hải để lại xe và rời hiện trường.

Đến ngày 12/6, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Hải về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".