Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô làm 1 người chết, 3 người bị thương nặng

TPO - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô đã khiến 1 tài xế tử vong, 3 người khác bị thương nặng, một số người khác bị thương nhẹ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe đầu kéo container không giữ khoảng cách an toàn.

Ngày 14/5, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 4 ô tô, xảy ra trưa 13/5 đã làm 1 tài xế tử vong, 3 người bị thương nặng, một số người khác bị thương nhẹ. Cả 4 phương tiện đều hư hỏng nặng, trong đó xe đầu kéo container bốc cháy sau va chạm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe đầu kéo container không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn, tuy nhiên công an vẫn đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, tại Điểm a, Khoản 7, Điều 5 của Nghị định 100 quy định: Hành vi điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11h trưa 13/5, tại Km54, đường ĐT.741 (thuộc tổ 8, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo container mang biển số tỉnh Đồng Nai do lái xe Trần Quang Đạt (SN 1975, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Bình Phước đi Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số tỉnh Bình Dương do lái xe Lê Nhựt Minh (SN 1995) điều khiển (trên xe còn có anh Bùi Văn Dứt, SN 1995, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu lưu thông cùng chiều phía trước và đang chuyển làn từ phải qua trái).

Xe đầu kéo container tiếp tục tông vào ô tô 5 chỗ mang biển số tỉnh Vĩnh Long do tài xế Trần Văn Tám (SN 1964) điều khiển (trên xe chở ông Phương Tuấn Duy, SN 1975, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang lưu thông cùng chiều phía bên phải.

Sau khi va chạm, xe đầu kéo container và xe tải tiếp tục lấn sang phần đường ngược chiều rồi va chạm với ô tô khách biển số TPHCM do lái xe Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1982, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang chở trên xe tổng cộng 25 người (gồm 23 hành khách, 1 tài xế phụ, 1 phụ xe) lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Nhựt Minh (tài xế xe tải) tử vong khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Anh Bùi Văn Dứt (người đi cùng trên xe tải) bị thương nặng.

Vụ tai nạn còn khiến ông Nguyễn Mạnh Dũng (tài xế xe khách) bị thương nặng. Bé Ngô Ngọc Nhi (6 tuổi, ngụ TPHCM) ngồi trên xe khách cũng bị thương nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, tài xế xe khách Bùi Mạnh Dũng đang điều trị vết thương ở tay phải và chân trái. Tài xế này cho biết, lúc xảy ra tai nạn trên xe có 29 người, trong đó có 25 hành khách, còn lại người nhà xe. Tình hình giao thông lúc đó bình thường, xe chạy vận tốc vừa phải, tuy nhiên khi tới đoạn đường kể trên thì bất ngờ xe đầu kéo container tông vào xe tải đi cùng chiều bên kia lao sang bên này đường, tông trực diện vào đầu xe khách. “Lúc đó, hành khách trên xe hoảng loạn, tôi lập tức hô hoán anh em mở cửa cho hành khách thoát hiểm” – anh Dũng nhớ lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, các nạn nhân bị thương, mỗi người 2 triệu đồng.