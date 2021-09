TPO - TIN NÓNG ngày 17/9: Tài xế ‘bắt cóc’ 2 cảnh sát, phóng tốc độ hơn 100km/h nhằm trốn cách ly; Cơ quan chức năng thông tin vụ bé gái lớp 1 ở Hà Nội tử vong bất thường; Một nhân viên kế toán làm giả hàng loạt giấy đi đường cho người từ Hà Nội về Nghệ An;...

TPO - Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 3 cán bộ hợp tác xã (HTX) Kim Liên về tội "Lợi dùng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ".