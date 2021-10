Tại sao cần xử lý hình sự vụ đấu giá nghìn tỷ dự án Khu dân cư Hòa Lân?

TPO - Gần đây, một đoạn ghi âm được cho là của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang mang nội dung sai lệch, được cắt ghép, lan truyền trên các trang phản động nhằm mục đích chia rẽ công tác phòng chống dịch ở tỉnh này. Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc xác minh vụ việc để xử lý theo pháp luật.