Tác phẩm vẽ Nhà thờ Lớn Hà Nội trên nắp ca-pô ô tô giành giải thưởng 500 triệu đồng

TPO - Vượt qua hàng nghìn tác phẩm dự thi tại Việt Nam, tác phẩm hội họa mang tên Thủy Phủ của họa sĩ Trịnh Minh Tiến (Hà Nội) vẽ trên nắp ca-pô ô tô đã giành được giải thưởng UOB Painting of the Year 2023 dành cho Họa thành danh với số tiền nhận được là 500 triệu đồng. Ngoài Minh Tiến, một họa sĩ trẻ Việt Nam khác là Tạ Duy Tùng cũng giành giải Họa sĩ triển vọng nhất của năm.

Sử dụng kỹ thuật phun sơn airbush để vẽ Thủy Phủ, Trịnh Minh Tiến đã khéo léo tái hiện hình ảnh Nhà thờ Lớn Hà Nội (nhà thờ chính tòa Thánh Giuse) trên nắp ca- pô ô tô khi anh quan sát Nhà thờ in bóng trên cửa kính ô tô ướt mưa. Nhà thờ Lớn Hà Nội là công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của Hà Nội được xây dựng theo phong cách Gothic kết hợp một số yếu tố bản địa. Nền nhà thờ được xây dựng trên khuôn viên trước đây là tháp Báo Thiên của Chùa Báo Thiên.

Họa sĩ đã khéo léo nêu bật sự tương phản giữa di sản nhân tạo với sự vô thường của thời gian và ký ức để hình ảnh Nhà thờ thể hiện sâu sắc về sự tách biệt giữa giá trị vật chất và tinh thần trong xã hội đương đại, nơi chủ nghĩa duy vật thường làm lu mờ những mối liên hệ tinh thần gắn kết con người với nhau và với thế giới xung quanh.

Minh Tiến cho biết thông qua Thủy Phủ, anh muốn truyền tải quan niệm về sự vô thường, thể hiện sự thay đổi không ngừng của lịch sử và tôn giáo thông qua dấu ấn kiến trúc của con người.

“Thủy là nước biểu hiện cho sự uyển chuyển, liên tục biến đổi, tính vô thường. Nước cũng mang ý nghĩa gột rửa, dung hòa và xoa dịu cuốn trôi những cặn bẩn, ô nhiễm, khởi nguồn cho sự sáng tạo và chữa lành. Phủ có ý nghĩa là nơi ở, tượng trưng cho yếu tố vùng địa lý. Tôi hy vọng dấu vết của những gì huy hoàng bị chôn vùi và những gì tồn tại đều được chữa lành và hàn gắn bởi nước thông qua tác phẩm của mình. Khi đời sống phát triển với tốc độ ngày càng nhanh, chúng ta càng dễ tổn thương, mong manh hơn, do đó chúng ta càng nên trân quý hơn giá trị của hiện tại” - Minh Tiến nói.

Đánh giá về tác phẩm Thủy Phủ, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Tác phẩm thắng giải năm nay được đánh giá cao nhờ sự độc đáo trong kỹ thuật thể hiện, vượt ra khuôn khổ của hội họa truyền thống khi thử nghiệm trên những chất liệu mới để truyền tải thông điệp sâu sắc của tác phẩm. Nội dung tác phẩm mang tính xã hội về sự chiêm nghiệm sâu sắc những thay đổi của lịch sử, văn hóa Việt Nam. Ngoài ra tác phẩm mang nhiều tầng nghĩa sâu xa về tính vô thường được thể hiện qua Thủy Phủ, khi bối cảnh chung đang phát triển nhanh trên bề mặt. Điều đó thúc giục con người hướng vào bên trong để thúc đẩy những kết nối bền vững giữa người với người và giữa con người với thiên nhiên vũ trụ”.

Với giải thưởng này, họa sĩ Minh Tiến nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng và cùng với các họa sĩ thắng giải ở các nước Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan tranh giải UOB Painting of the Year 2023 khu vực Đông Nam Á năm 2023.

Ở hạng mục Họa sĩ triển vọng, họa sĩ trẻ Tạ Duy Tùng đã mang về giải thưởng với tác phẩm sơn dầu Fly on my way (Trên con đường). Tác phẩm của Duy Tùng thể hiện một chiếc giày đang bay lên với sợi dây giày không buộc chặt, minh họa cho những khó khăn, thử thách và chông chênh mà tác giả đã vượt qua ở thời trẻ khi còn là sinh viên với tinh thần dám đương đầu và dấn thân.

Giải thưởng Mỹ thuật UOB Painting of the Year được tổ chức từ năm 1982 với mục tiêu tìm kiếm các họa sĩ tài năng ở khu vực Đông Nam Á. Cuộc thi đầu tiên được tổ chức tại Singapore và sau đó được mở rộng sang Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Tính tới nay, UOB Painting of the Year đã phát hiện ra hơn 1.000 họa sĩ tài năng khắp Đông Nam Á. Năm 2023, lần đầu tiên các họa sĩ tại Việt Nam đã tham gia cuộc thi.