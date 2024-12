Sương mù ở TPHCM kéo dài đến khi nào?

Từ sáng đến chiều ngày 3/12, bầu trời TPHCM âm u, không có nắng, mưa rào cùng sương mù xuất hiện nhiều nơi. Đây là ngày thứ hai liên tiếp sương mù xuất hiện dày đặc ở TPHCM.

Theo ghi nhận của PV, ở khoảng cách tầm nhìn xa vào khoảng 1km, nhìn từ trên cao, các tòa nhà, khu vực ven sông, kênh rạch ở TPHCM đều bị lớp sương mờ che phủ.

Ông Lê Đình Quyết - Trưởng Phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện tượng sương mù kéo dài là do trời mưa rào, độ ẩm không khí cao, gió nhẹ khiến sương mù tan chậm.

Lý giải chi tiết hơn, ông Quyết cho biết hiện nay không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam làm nền nhiệt giảm. Bên cạnh đó, hiện nay đang hình thành rãnh áp thấp trên vùng biển phía Nam. Rãnh áp thấp này có những vùng hội tụ ẩm, tạo nên độ ẩm trong không khí khá cao. Vào thời điểm đầu giờ sáng, hầu hết các tỉnh thành Nam bộ có độ ẩm trên 80%.

"Hiện tượng sương mù kéo dài như ngày qua là hiện tượng bình thường, không phải loại hình thế thời tiết nguy hiểm. Tình hình sương mù này còn xảy ra thêm vài ngày tới, sau đó sẽ kết thúc. Từ nay tới cuối năm, trong tháng 1-2 vẫn khả năng xuất hiện một số ngày có hiện tượng mù tương tự mỗi khi không khí lạnh mạnh"- ông Quyết nhận định.

Thời điểm cuối năm cũng là thời gian thường xuyên xuất hiện sương mù, do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân khi ra đường cần chú ý đeo khẩu trang để phòng tránh các bệnh liên quan đến hô hấp.

*Một số hình ảnh về sương mù tại TPHCM trong ngày 3/12:

Hiện nay, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ đang trong thời kỳ có mưa trái mùa. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo từ ngày 8-10/12, đợt mưa này sẽ giảm dần, trên khu vực Nam bộ chủ yếu không mưa hoặc chỉ có mưa vài nơi với lượng nhỏ gần như không đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất giảm, vào ban đêm và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C; thấp nhất 20-23 độ C, phía bắc Miền Đông 19-20 độ C.

Trong những ngày còn lại của tháng 12, thời tiết khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh hoạt động mạnh. Gió Đông-Bắc chi phối khu vực có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực phổ biến ít mưa, trời se lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Một vài ngày có sương mù nhẹ vào buổi sáng sớm.