Sức mua vàng giảm, đại gia PNJ vẫn chọn tấn công thay vì phòng thủ

Ngày 27/4, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ - cho biết, hiện sức mua đang có sự co lại, tuy nhiên PNJ vẫn tiếp tục kế hoạch tấn công thay vì phòng thủ.

“Từ cuối năm 2022, sức mua chung của nền kinh tế giảm, mảng trang sức và lifestyle cũng vậy. Do đó, PNJ sẽ tìm kiếm những nguồn khách hàng mới, công ty tiếp tục mở mới 20-25 cửa hàng trong năm 2023” - ông Thông nói.

Năm 2023, PNJ đặt mục tiêu doanh thu gần 35.598 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.937 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 7% so với thực hiện năm 2022.

Trong năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 73% so với năm 2021, đạt gần 33.877 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch năm. Lãi sau thuế năm 2022 tăng 76% so với năm trước và đạt gần 1.811 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm. Đây là con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử phát triển của doanh nghiệp vàng này.

Với kết quả trên, PNJ dự kiến chia cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng hơn 490 tỷ đồng trả cho cổ đông. Trong đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 6%; mức chia cổ tức các đợt còn lại năm 2022 là 14%. Sang năm 2023, mức chia cổ tức tiếp tục được giữ 20%/mệnh giá.

Bên cạnh đó, PNJ còn dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Tuy nhiên, tỷ lệ phát hành ESOP phụ thuộc vào lãi sau thuế 2023 của Công ty. Cụ thể, lãi sau thuế 2023 nhỏ hơn 1.810 tỷ đồng, Công ty sẽ không phát hành ESOP. Nếu lãi sau thuế lớn hơn hoặc bằng 1.810 tỷ đồng và nhỏ hơn 1.937 tỷ đồng, PNJ sẽ phát hành ESOP với tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Còn nếu lãi sau thuế lớn hơn hoặc bằng 1.937 tỷ đồng, Công ty sẽ phát hành ESOP với tỷ lệ 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Kết quả doanh thu quý I/2023 của PNJ ghi nhận giảm nhẹ trong bối cảnh sức mua chung của toàn thị trường bị sụt giảm mạnh mẽ. Theo đó, doanh thu thuần đạt 9.753 tỷ đồng, giảm -3,8% so với cùng kỳ (10.143 tỷ đồng) và giảm nhẹ so với nền cao kỷ lục của cùng kỳ quý 1/2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 749 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ (721 tỷ đồng). Công ty PNJ cho biết vẫn không ngừng sáng tạo với các chương trình hiệu quả để tiếp tục mở rộng thị trường.