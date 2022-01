Sức khỏe 14 người nhiễm biến thể Omicron ở Quảng Nam hiện ra sao?

TPO - Trong số 14 ca nhiễm biến thể Omicron 12 ca được cách ly điều trị tại khách sạn, 2 người được đưa đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều trị theo yêu cầu.

Liên quan đến 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron hiện đang cách ly, điều trị tại Quảng Nam, ngày 1/1/2022, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam cho biết, sức khoẻ các ca bệnh hiện bình thường, không có triệu chứng.

Có 12 ca đang được điều trị tại các khách sạn nơi họ đang cách ly, mỗi người một phòng. Ngoài ra, 2 trường hợp vì lo lắng nên xin vào điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở TP Tam Kỳ.

“Trường hợp phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron thì triển khai điều trị tại chỗ. Tại các khách sạn có đội ngũ y bác sĩ được bố trí để điều trị cho các ca nhiễm. Sở Y tế đã giao cho Trung tâm Y tế TP Hội An cấp thuốc, kết nối với khách sạn và người bệnh, nếu có vấn đề gì sẽ thông tin cho y tế địa phương để xử lý” - ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam thông tin.

Trước đó, ngày 31/12, Quảng Nam ghi nhận 14 trường hợp mắc COVID-19 nhiễm biến thể Omicron. Đây là các trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh về từ Hàn Quốc và Mỹ. Các chuyến bay này đều về sân bay Đà Nẵng trong các ngày 21, 23 và 24/12.

Cụ thể, chuyến bay VN99 (từ Mỹ về sân bay Đà Nẵng) ngày 24/12 ghi nhận 8 trường hợp dương tính biến thể Omicron; chuyến bay VN417 (từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng) cùng ngày ghi nhận 3 trường hợp; chuyến bay VN417 (từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng) ngày 23/12 ghi nhận 2 trường hợp; chuyến bay QH9451 (từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng) ngày 21/12 ghi nhận 1 trường hợp.

Ngành chức năng sau đó khẩn trương truy vết về các trường hợp bay cùng chuyến.

Theo đó, chuyến bay VN99 có 177 khách và 16 thành viên tổ bay được cách ly tại Khách sạn Mullberry Hoi An (172 khách); Công ty An Phú Hà Nội (2 khách); 13D2 khu Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội (2 khách); Công ty An Bình HCM (1 khách) và tổ bay cách ly tại TP HCM.

Chuyến bay VN417 gồm 103 khách và 13 thành viên tổ bay, tất cả hành khách được cách ly tại Khách sạn Historic Hội An và tổ bay cách ly tại Hà Nội.

Chuyến bay VN417 gồm 201 khách và 16 thành viên tổ bay, tất cả hành khách cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Hội An và tổ bay cách ly tại Hà Nội.

Chuyến bay QH9451 gồm 216 khách và 13 thành viên tổ bay, trong đó, cách ly tại Khách sạn Mulberry Collection Silk Mariana (1 khách); Khách sạn Tui Blue Nam Hội An (214 khách); TP HCM 1 khách và tổ bay cách ly tại Hà Nội.

Hiện, toàn bộ hành khách trên chuyến bay QH9451 đã hết thời hạn cách ly và di chuyển về địa phương. Các hành khách trên 3 chuyến bay còn lại hết hạn cách ly trong tối 30/12 và sáng 31/12.

Tổ thông tin truy vết đã thu thập được đầy đủ danh sách địa chỉ và số điện thoại của toàn bộ hành khách cách ly tập trung tại Quảng Nam.