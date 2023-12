Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng, tránh tình trạng 'luật khung', 'luật ống'

TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý quy định về thuế VAT nằm ở nhiều nghị định khác nhau nên cần rà soát kỹ lưỡng, tránh tình trạng "luật khung", "luật ống".

Sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã thông qua đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đối với Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Theo đó, dự án luật trên sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, hồ sơ, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đề nghị xây dựng luật với 5 nhóm chính sách: Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế; quy định về cách tính thuế; các quy định về thuế suất thuế; các quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và hoàn thiện các quy định về hoàn thuế.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu đã yêu cầu phải rà soát tổng thể với pháp luật về ưu đãi đầu tư, các luật về thuế… nên cần phải chủ động để tính toán tổng thể thuế gồm các luật về các loại thuế và Luật Quản lý thuế.

Băn khoăn về phạm vi quy định mặt hàng chịu thuế nhất là đối với nông sản, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đây làm rất kĩ lưỡng nhưng sau này phát sinh nhiều sai phạm tiêu cực liên quan đến hóa đơn VAT, cà phê, tôm, cá… Tuy nhiên, không thể vì gian lận ở một bộ phận mà hủy hết tất cả; nếu không sẽ không bảo đảm bản chất của thuế VAT; trường hợp có gian lận thì phải đấu tranh xử lý mạnh hơn nữa.

Về thuế VAT của thủy điện, theo Chủ tịch Quốc hội, nếu phân bổ thuế là không đúng bản chất. Thuế VAT đối với các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư mở rộng, hiện còn nhiều nội dung được cử tri nêu ra cần được rà soát để sửa đổi.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội lưu ý quy định về thuế VAT nằm ở nhiều nghị định khác nhau nên cần rà soát luật hóa tối đa, tránh tình trạng "luật khung", "luật ống" nhất là đối với luật về thuế. Hoàn thuế VAT cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, qua các vụ án lớn cho thấy sơ hở pháp luật đang diễn ra. Do vậy Bộ Công an sẽ làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối dữ liệu của doanh nghiệp và dữ liệu thuế, cùng với dữ liệu dân cư sẽ đáp ứng được băn khoăn của Chủ tịch Quốc hội.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn căn cứ điều chỉnh các đối tượng từ không chịu thuế giá trị gia tăng sang chịu thuế 5% hoặc 10%; rà soát các nhóm sản phẩm chịu thuế để bảo đảm bao quát đối tượng chịu thuế.

Ngoài Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh lưu ý Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp rất quan trọng nhưng chưa được được các cơ quan chuẩn bị. Do vậy, ông Mạnh đề nghị Bộ Tài chính và Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hai dự án luật này để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.