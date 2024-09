Sư đoàn Lam Sơn giúp đồng bào Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở

TPO - Chung tay khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt và sạt lở sau bão số 3, ngày 10/9, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 346 (còn gọi là Đoàn Lam Sơn) thuộc Quân khu 1, đã triển khai thực hiện nhiệm vụ tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 8/10, trên địa bàn huyện Phú Lương xuất hiện mưa to, gió lớn gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực, nhiều ngôi nhà của người dân bị hư hỏng.

Tại đây, Sư đoàn 346 đã phối hợp với các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và các cơ quan chức năng huyện Phú Lương vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn. Đồng thời, các đơn vị đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.