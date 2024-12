Sự biến mất của quán quân

TPO - Giành chiến thắng lớn nhất sau các cuộc thi tìm kiếm tài năng hay chương trình truyền hình âm nhạc chỉ là bước chân đầu tiên trên con đường làm nghề của nhiều nghệ sĩ. Việc chật vật tìm chỗ đứng sau game show không đơn giản. Đây cũng là lý do nhiều quán quân dần biến mất khỏi showbiz.

Mất hút sau khi có danh hiệu

Rap Việt mùa 4 khép lại với chiến thắng chung cuộc của rapper Robber - nhóm trưởng của tổ đội hip hop mang tên HUSTLANG. Kết quả này nhận được sự đồng tình lớn từ khán giả, bởi Robber là gương mặt nằm trong top có thể trở thành quán quân ngay những vòng đầu.

Năng lực của nam rapper được chứng thực qua từng tiết mục, vòng thi. Anh được dàn huấn luyện viên đánh giá cao và không ngớt lời khen ngợi. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng qua đi, tân quán quân cần đối diện với áp lực, sự trông chờ của khán giả dành cho tác phẩm mới. Những sản phẩm sau chương trình mới là minh chứng xác đáng cho sự thành công của một nghệ sĩ.

Không ít những nghệ sĩ không thể đáp ứng nhu cầu của thị trường, khán giả sau chương trình và dần trở nên lu mờ, thậm chí biến mất khỏi showbiz chỉ sau 1-2 sản phẩm mới.

Những quán quân Rap Việt trước đó đã cho thấy tình trạng này. Rapper Dế Choắt - quán quân đầu tiên của chương trình Rap Việt dần trở nên lu mờ so với hàng loạt rapper khác bước ra từ chương trình như tlinh, MCK, GDucky...

Các sản phẩm mới của nam rapper không được đón nhận. Lần gần nhất phát hành MV, sản phẩm Thăng hoa ký của nam rapper chỉ hút hơn 500.000 lượt xem. Không chỉ vậy, Dế Choắt cũng gây tranh cãi về những phát ngôn.

Quán quân Rap Việt mùa 2 Seachains dù hoạt động năng suất sau chương trình nhưng không để lại ấn tượng lớn với khán giả. Nam rapper từng tung ra loạt MV: Đầm bích, Chó, Lá hoa đâm chồi, Cho anh cho em...

Cuối năm 2023, Seachains kết hợp Tuyên ra mắt MV Save this love nhưng không gây được tiếng vang xứng với danh hiệu quán quân. Seachains "chìm" dần trong thị trường âm nhạc sôi động, luôn có sự đổi mới.

Double2T - quán quân Rap Việt mùa 3 chưa "biến mất" hẳn trên thị trường nhạc Việt, tuy nhiên tình trạng của nam rapper cũng không khác nhiều so với các quán quân trước đó.

Ngay sau khi trở thành quán quân, Double2T vẫn khá đắt show. Anh kín lịch chạy show từ Bắc vào Nam. Chỉ tính nửa tháng sau đăng quang, rapper Người miền núi chất đã có gần 20 show tại Sơn La, Đà Nẵng, Yên Bái, Đồng Nai…

Khi cái tên Double2T vẫn còn được công chúng chú ý, anh đã ra mắt album 10 năm trước kể lại hành trình từ thợ cắt tóc trở thành quán quân Rap Việt. Tuy nhiên, hiệu quả của album không tốt như kỳ vọng. Sản phẩm gắn liền với quán quân Rap Việt mùa 3 đến nay chỉ là bản hit À lôi và những ca khúc trong chương trình.

Loay hoay tìm định hướng

Thực tế, không chỉ các quán quân từ chương trình Rap Việt mà nhiều quán quân từ các game show khác cũng dần trở nên mờ nhạt, không có nhiều sản phẩm ấn tượng.

Vũ Thảo My (quán quân The Voice - Giọng hát Việt 2013), Tùng Mini (quán quân Ngôi sao Việt), ICD (quán quân King of Rap), Quốc Thiên (quán quân Vietnam Idol 2008), Quang Anh - Rhyder (quán quân The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2013)... là một số cái tên khá loay hoay sau khi rời chương trình.

Đến nay, Quốc Thiên đã có một chỗ đứng vững chắc. Không ồn ào hay có những sản phẩm “bom tấn”, quán quân Vietnam Idol 2008 chinh phục khán giả bằng chính giọng hát đẹp, đầy nội lực và cảm xúc. Anh là một trong những cái tên “đắt khách” tại các phòng trà, các địa điểm trình diễn âm nhạc liveband...

Dù vậy, nam ca sĩ từng thừa nhận bản thân có giọng hát nội lực, được đào tạo bài bản song anh vẫn chưa thực sự bật hẳn lên được trong lòng khán giả đại chúng.

“Tôi thấy bản thân thiếu nhiều thứ lắm, nhờ thời gian cùng với sự cố gắng cũng đã giúp tôi dần bớt đi những thiếu sót đó. Bây giờ thì tôi cần nhiều nhất là sự ủng hộ từ khán giả để giúp tôi lan tỏa giọng hát và các sản phẩm của mình", Quốc Thiên tâm sự.

Quốc Thiên cho rằng đã là nghệ sĩ ai cũng rơi vào nỗi trăn trở mang tên "duy trì tên tuổi”. Anh khẳng định nghệ sĩ nào tỉnh táo, nhanh nhạy và biết nắm bắt xu thế sẽ thành công duy trì sức nóng của mình.

"Mình phải làm thật tốt, khiến khán giả thật nhớ mình, công nhận mình ở một mảng đã, rồi mới nên nhìn sang mảng khác. Nếu tham lam quá, muốn nhiều quá, thì cuối cùng khán giả chẳng lưu lại ấn tượng gì cả. Chưa kể bản thân còn mất thời gian, công sức, tiền bạc... mà vẫn cứ loay hoay", Quốc Thiên cho biết.

Năm 2024, Quốc Thiên tiếp tục để lại dấu ấn lớn thông qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Khán giả nhớ đến anh với giọng hát đầy nội lực, kỹ thuật. Anh cũng thành công tổ chức liveconcert SKYNote - Thiên thanh ở TP. Hà Nội và Đà Lạt với khoảng 10.000 khán giả.

Tương tự Quốc Thiên, Quang Anh - Rhyder cũng có thời gian không bật lên được, thậm chí là không có sản phẩm ấn tượng sau chương trình The Voice Kids 2013. Mãi đến khi tham gia Rap Việt mùa 3, khán giả mới dành sự quan tâm cho anh.

Với nghệ danh mới Rhyder, Quang Anh chứng minh cho khán giả thấy một hình ảnh hoàn toàn khác với cậu bé năm nào giành quán quân Giọng hát Việt nhí. Những tác phẩm do Rhyder sáng tác được nhiều khán giả đón nhận.

Góp mặt trong dàn Anh trai say hi, Rhyder đã thể hiện được cá tính của mình qua từng sáng tác. Sau thời gian dài không xuất hiện trước công chúng, quán quân The Voice Kids 2013 đã có sự thay đổi ngoạn mục. Việc tìm đúng hướng đi cho bản thân đã giúp Rhyder một lần nữa tỏa sáng.

Chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục lý giải hiện tượng quán quân "biến mất" sau chương trình là do phần lớn họ chỉ đáp ứng được yếu tố chuyên môn, được ban giám khảo chọn nhưng lại thiếu kinh nghiệm cũng như kỹ năng để làm một ngôi sao giải trí.

"Rất khó chiếm lĩnh thị trường mà yếu tố giải trí được đặt lên hàng đầu như hiện nay. Trong khi nhiều thí sinh giỏi xây dựng hình ảnh và tư duy làm nghề, nhạy bén với thị trường nên nhanh chóng gây chú ý”, chuyên gia Ngô Bá Lục nêu.

Bên cạnh đó, việc nghệ sĩ “mất hút” là do hình tượng cá nhân mà nghệ sĩ xây dựng trước đó không còn phù hợp hoặc không còn được khán giả trông chờ. Một số quán quân biết mất do không định hình được phong cách cá nhân, nhanh chóng thỏa mãn với những thành công ban đầu mà buông lơi, không chịu trau dồi hoặc vướng vào những ồn ào đời tư.

Để thành công sau game show, chuyên gia truyền thông cho rằng thí sinh cần định vị bản thân, lấy sức nóng của cuộc thi làm bệ phóng và xây dựng một ê-kíp chuyên nghiệp.

Thiếu ê-kíp chuyên nghiệp

Nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng các game show âm nhạc, chương trình truyền hình thực tế là cơ hội để nghệ sĩ trẻ đổi đời, tiến thân vào showbiz. Tuy nhiên, không nhiều trường hợp bật lên được sau chương trình là bởi thực tế ngành giải trí luôn thiếu những ê-kíp chuyên nghiệp để hỗ trợ nghệ sĩ. Một số nhà sản xuất sau khi thực hiện chương trình “đem con bỏ chợ”, không có kế hoạch quảng bá, nâng đỡ tài năng trẻ.