Sôi động Tuần lễ văn hóa - thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế

TPO - Tuần lễ văn hóa - thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế lần thứ XX năm 2024 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Ngày 7/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế tổ chức khai mạc Tuần lễ văn hóa - thể thao Thanh thiếu nhi toàn tỉnh lần thứ XX, năm 2024.

Tuần lễ năm nay gồm nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh, với các chương trình phong phú như: truyền thông phòng, chống đuối nước, xâm hại, tai nạn thương tích và bạo lực học đường; hành trình trải nghiệm ước mơ; truyền thông tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh; cuộc thi “Tiếng hát chim sơn ca”…

Dịp này, trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội các CLB, đội, nhóm tỉnh TT-Huế lần thứ VI năm 2024 cũng được tổ chức, với chủ đề “Kết nối trái tim tình nguyện”.

Hoạt động do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế tổ chức, thu hút hơn 800 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu, kết nối như hội trại “Sắc màu tình nguyện”; thi sáng tạo video clip “Dấu ấn mỗi chặng đường”, triển lãm ảnh “Sức trẻ tình nguyện vì cộng đồng”, chương trình “Trao ánh sáng tri thức cho trẻ em vùng khó khăn”, lửa trại “Nối vòng tay lớn”…

Cùng ngày, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế phối hợp với Công ty TNHH Honda Lộc Thịnh tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024.

Ngày hội thu hút hơn 250 đoàn viên, thanh niên tham gia, với các hoạt động thiết thực như chạy xe tuần hành cổ động, tuyên truyền về an toàn giao thông; tập huấn và thực hành kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn; thay dầu nhớt miễn phí cho xe gắn máy…