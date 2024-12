Nhiều kết quả nổi bật, có sức lan tỏa của tuổi trẻ cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn

TPO - Năm 2024, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc có nhiều điểm nhấn, có sức lan tỏa; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 13/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn. Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu-Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Năm 2024, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc (gồm Ban Thanh niên Công an nhân dân, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương) có nhiều điểm nhấn, có sức lan tỏa.

Các đơn vị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đảng ủy, lãnh đạo cùng cấp, các đơn vị trong cụm Đoàn trực thuộc đã triển khai hiệu quả các mặt công tác với nhiều phong trào, hành động cách mạng ý nghĩa nhằm huy động, tập hợp đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn Bộ Công an đã đăng ký, đảm nhận 386 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuổi trẻ Công an cũng tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tổ chức 122 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 26 nghìn lượt quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Các nội dung tuyên truyền tập trung về vấn đề phòng, chống tội phạm về ma tuý, về định danh điện tử, phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông và tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn... Đoàn Thanh niên Công an hỗ trợ, bàn giao 72 mô hình phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Với tuổi trẻ Quân đội, trong năm đã phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Tổ chức hàng chục nghìn cuộc tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới. Tuổi trẻ Quân đội cũng phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn trồng lúa nước, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn các khu kinh tế quốc phòng thuộc các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…

Trong khi đó, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức được 29 hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong năm 2024, toàn Khối đã tổ chức được 69 hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực tiếng Anh, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho hơn 38 nghìn đoàn viên, thanh niên.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chăm lo, đỡ đầu cho hơn 2 nghìn trẻ em trong chương trình "Gieo mầm yêu thương", xây dựng 216 "Ngôi nhà yêu thương"… Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng tổ chức Ngày hội việc làm năm 2024, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 3 nghìn đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hội thi nâng cao tay nghề, diễn đàn thanh niên trao đổi về nghề nghiệp, thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các doanh nghiệp, các mô hình sản xuất, lớp học nâng cao trình độ, nghiệp vụ, phát triển kỹ năng nghề nghiệp…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong cụm.

"Các mục tiêu đã xác lập đầu năm đến nay cơ bản đều đạt và thực hiện hoàn chỉnh, nhiều mô hình sáng tạo đều xuất phát từ cơ sở, có chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, các đơn vị trong cụm đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ... thể hiện rõ vai trò tuổi trẻ của chúng ta", anh Lâm nói.

Lưu ý về một số nội dung với tuổi trẻ các đơn vị trong cụm, anh Lâm nhấn mạnh việc cần đẩy mạnh công tác giáo dục. Đây là một nhiệm vụ, việc làm trọng tâm gắn với nhiều sự kiện lớn của đất nước. "Tuổi trẻ các đơn vị cũng cần tăng cường tuyên truyền, thực hiện các hoạt động, công trình thanh niên để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc", anh Lâm nói.