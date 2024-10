Sôi động giao thương hàng hoá qua các cửa khẩu Lạng Sơn

Trong năm 2024, xác định kinh tế cửa khẩu tiếp tục là mũi nhọn, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Trong đó nổi bật là: Phối hợp với Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đồng tổ chức Lễ công bố mở chính thức các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan từ ngày 27/5/2024. Tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc để thống nhất các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu của hai bên. Theo đó đã thống nhất 23 lần kéo dài thời gian thông quan thêm 02 giờ/ngày tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương của doanh nghiệp; Chỉ đạo tổ chức thực hiện quản lý phương tiện vận tải giao nhận hàng hoá qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc của khẩu quốc tế Hữu Nghị theo quy định tại Hiệp định, Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ ngày 01/8/2024…

Bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh Lạng Sơn là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh bến bãi để cùng chung tay xây dựng, phát triển thương mại biên giới, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân hai nước Việt - Trung thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, trong 10 tháng đầu năm 2024, hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn rất sôi động, lưu lượng hàng hoá trao đổi hàng ngày rất lớn, trung bình đạt trên 1.300 xe/ngày (cao điểm một số ngày đạt trên 1.500 xe) tương đương khoảng 25.000-30.000 tấn hàng hoá/ ngày, trong đó xuất khẩu khoảng 350-400 xe/ngày, nhập khẩu khoảng 900-1.000 xe/ngày.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt khoảng 52,9 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đạt 4.477 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ; Kết quả thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại khu vực cửa khẩu đạt 570,7 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Trên cơ sở những kết quả rất tích cực đã đạt trong 10 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng phương án điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng hoá xuất, nhập khẩu trong thời gian cao điểm cuối năm sắp tới, đảm bảo hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, thống suốt. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện các quy hoạch thuộc khu kinh tế cửa khẩu; đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu như Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, Khu phi thuế quan... Khẩn trương tổ chức triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 và 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây sẽ là cơ sở, tiền đề để tiếp tục thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng trong thời gian tới.

Có thể nói, việc triển khai xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh cũng phù hợp mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa giữa hai bên tiến hành nhanh chóng, không tiếp xúc, không bị gián đoạn, nâng cao hiệu suất thông quan và giải quyết được vấn đề ùn tắc hàng hóa xuất, nhập khẩu, nhất là trong thời gian cao điểm, giảm chi phí cho doanh nghiệp hai bên. Triển khai dự án sẽ đóng góp một phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu xây dựng Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm, đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc, đồng thời là cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc và các nước khác.