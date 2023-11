Sóc Trăng xây dựng 4.981 căn nhà cho hộ nghèo

Chiều ngày 24.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ bàn giao 120 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tài trợ.

Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đầu năm 2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND cùng cấp rà soát trong tổng số 15.139 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,54% và 26.242 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,87%, có 6.972 hộ nghèo bức xúc về nhà ở.

Qua công tác tuyên truyền vận động, từ ngày 1.2.2023 đến giữa tháng 11.2023, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được trên 93 tỉ đồng và đã xây dựng và bàn giao 1.485 căn nhà, với tổng số tiền trên 89 tỉ đồng. Trong đó có 120 căn do Công ty TNHH Một Thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng hỗ trợ với số tiền 6 tỷ đồng.

Tổng cộng trong 3 năm 2021-2023, Sóc Trăng đã triển khai xây dựng 4.981 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong đó năm 2021-2022 đã bàn giao 3.946 căn, năm 2023 là 1.845 căn.

Chất lượng căn nhà đảm bảo 3 cứng, diện tích theo quy định của Bộ xây dựng; Công tác nghiệm thu được tiến hành kịp thời bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định và đảm bảo theo yêu cầu của đơn vị tài trợ.

Tại buổi lễ, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo tỉnh năm 2024 để hỗ trợ xây dựng 120 căn nhà ở cho người nghèo khó khăn về nhà ở, với số tiền 6 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, cho biết: "Hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng, cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty đã và đã tích cực đóng góp, hàng năm Công ty hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó nhiều năm qua, Công ty đã đóng góp thực hiện rất nhiều các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá khoảng 20 tỷ đồng/năm.

Được nhận nhà, ông Lâm Liêm, ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách cho biết: "Tôi rất vui khi được nhận nhà do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tài trợ. Có nhà mới để ở, gia đình tôi yên tâm làm ăn sinh sống, cải thiện cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ cho các hộ nghèo chúng tôi của lãnh đạo".

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tặng Bằng khen cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng ghi nhận, cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những sự đóng góp quí báu của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng nhà cho bà con trong thời gian vừa qua, đặc biệt là Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, đã hỗ trợ nhiệt tình, có hiệu quả cho công tác giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào cũng mong muốn trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công ty, cá nhân tiếp tục đồng hành với tỉnh để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.