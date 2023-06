Số phận phim có Jennie (BlackPink) giữa chỉ trích về cảnh sex thái quá

TPO - Giữa những tranh cãi liên quan đến chất lượng phim dở tệ và những cảnh sex thái quá, The Weeknd được cho là không có kế hoạch thực hiện mùa thứ hai của “The Idol”. Trong khi đó, ông chủ HBO dù chưa có quyết định cuối cùng nhưng lạc quan về tương lai bộ phim.

Bất chấp bị đánh giá “tệ hại một cách hài hước”, The Idol đối với The Weeknd (Abel Tesfaye) giữ vị trí quan trọng vì đây là bộ phim truyền hình đầu tiên anh đảm nhận vai trò đồng sáng tạo kiêm vai chính.

Tuy vậy, nguồn tin thân cận với nam ca sĩ tiết lộ trên Page Six ngày 15/6 nam ca sĩ Canada không có ý định kéo dài “tuổi thọ” cho đứa con tinh thần này. Dễ hiểu hơn là The Weeknd không muốn sản xuất The Idol thành series nhiều mùa như nhiều bộ phim truyền hình khác ở Hollywood, mà chỉ có giới hạn.

Ngược lại, nguồn tin bên trong HBO lại úp mở về khả năng có mùa 2 của The Idol: “Cánh cửa chắc chắn vẫn mở. Chưa có quyết định nào được đưa ra. Tại thời điểm này, điều này là bình thường trong quy trình sản xuất phim của chúng tôi. Chúng ta mới chỉ xem hai tập phim thôi”.

Theo nguồn tin, người duy nhất đưa ra quyết định có hay không mùa thứ 2 là người đứng đầu HBO, Casey Bloys, và ông ấy đang rất lạc quan về triển vọng trong tương lai của The Idol.

Nguồn tin nói thêm HBO không bị sốc hay lo lắng trước phản ứng dữ dội của giới bình luận và khán giả về bộ phim. Người thạo tin giải thích phim do Sam Levinson làm đạo diễn kiêm đồng sáng tạo nên không khó hiểu khi tràn ngập cảnh nóng gây tranh cãi, tác phẩm ăn khách trước đó của ông là Euphoria cũng thường xuyên gây sốc cho người xem.

Trước khi Levinson gia nhập đoàn làm phim, The Idol được giao cho nữ đạo diễn Amy Seimetz. Cô đã quay phần lớn các phân cảnh trong bộ phim 6 tập. Tuy nhiên, sau khi Seimetz rời đi, The Weeknd và người cộng tác mới đã loại bỏ hết và quay lại hoàn toàn.

Rolling Stone đưa tin bộ đôi đã cắt bỏ cốt truyện nghiêng về nữ quyền, thay vào đó mở ra hướng đi mới bằng cách tạo ra một tác phẩm “ảo tưởng về tình dục” như một thành viên trong nhóm sản xuất nhận xét.

Chuyên gia trong ngành ước tính mỗi tập phim trước khi bị loại bỏ tiêu tốn khoảng 8 triệu USD ngân sách.

Chưa rõ diễn biến tiếp theo, nhưng phim đang phát triển theo chiều hướng đi xuống. Tổng cộng có 913.000 khán giả xem tập 1 vào ngày 4/6. Con số này giảm 12%, xuống còn 800.000 người xem cho tập 2.

Tạp chí GQ của Anh chỉ trích tập 2 phim có cảnh sex tồi tệ nhất lịch sử - không chỉ diễn ngôn tình dục một cách thô thiển, ngớ ngẩn mà còn biến phụ nữ thành công cụ thỏa mãn ảo tưởng độc hại của đàn ông. Trong khi đó, các bài phê bình khác trên báo chí quốc tế đều chung nhận định là phim dở tệ, nực cười.

Tuy vậy, nguồn tin nội bộ tỏ ra lạc quan: “Dù tốt hay xấu, tất cả chúng ta đều đang nói về The Idol”.

Không chỉ nội dung, hậu trường The Idol cũng gây tranh cãi liên quan đến thái độ của The Weeknd trên trường quay.

Một người trong cuộc phàn nàn với Page Six làm việc cùng tình cũ Bella Hadid không phải là trải nghiệm lý tưởng và muốn được lặp lại. Một người khác chỉ trích giọng ca sinh năm 1990 “tự cao tự đại”.

Ngay cả bạn diễn của anh, Lily-Rose Depp, cùng thừa nhận có lúc cô phải tránh xa The Weeknd khi anh đang chìm đắm trong thế giới riêng. Tuy vậy, cô không quên xoa dịu bằng lời khen: “Tôi yêu Abel rất nhiều. Anh ấy có thể nhập tâm vào vai diễn này theo cách mà rất khó ai có thể làm được”.

Ở khía cạnh khác, The Weeknd được đánh giá cao vì tình cách rộng rãi. “Anh ấy mở rộng cửa nhà cho dàn diễn viên và đoàn làm phim theo đúng nghĩa đen. Hầu như toàn bộ chương trình được quay trong nhà anh ấy”, nguồn tin khác chia sẻ.

Tú Oanh