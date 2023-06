Jennie (BlackPink) đóng phim 18+ thay đổi ngành giải trí hái ra tiền

TPO - Vai diễn phóng khoáng, lời thoại táo bạo trong "The Idol" khiến Jennie bị chỉ trích, nhưng điều đó cũng thể hiện ca sĩ nhóm BlackPink đang làm thay đổi ngành giải trí Hàn Quốc.

Ngày 11/6, nhiều trang tin nước ngoài như Variety, World Music Awards, Buzzing Pop, Pop Crave... đưa tin The Idol đang là series phim được quan tâm nhất trên Internet, vượt nhiều tựa phim ăn khách như Succession, The Croods: Family Tree, Gotham Knight...

Tác phẩm có sự tham gia của Jennie hiện đứng thứ ba trong top series có lượt xem nhiều nhất ngày đầu ra mắt, chỉ sau Euphoria và The White Lotus.

Trái ngược với sự phản đối, đòi tẩy chay vì Jennie "phản cảm", truyền thông phương Tây lại dành nhiều lời khen cho sự mạo hiểm của thành viên nhóm BlackPink.

Trong tập 2 mới ra mắt, Jennie lại khiến công chúng bàn tán với câu thoại trong phim: "Tôi và cô ấy, ai sex giỏi hơn".

"Khán giả xem The Idol vì có Jennie"

Trước khi phát trên HBO, The Idol xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, báo chí. Khi chiếu hai tập đầu tại Liên hoan phim Cannes, bộ phim đã bị chỉ trích vì nội dung khiêu dâm phản cảm. Ê-kíp phải thay thế đạo diễn để tránh làn sóng tẩy chay, theo New York Times.

"Sau khi tập đầu lên sóng, ca sĩ nhạc pop Hàn Quốc chiếm vị trí trung tâm. Không phải nhân vật chính Jocelyn, thần tượng đầy tham vọng của series do Lily-Rose Depp thủ vai, mà là Dyanne, một trong những vũ công phụ họa cho Jocelyn do Jennie Kim thể hiện, được biết đến với cái tên Jennie của nhóm nhạc nữ K-pop BlackPink", New York Times viết.

Theo tờ báo Mỹ, BlackPink là một trong những nghệ sĩ K-pop được công nhận trên toàn cầu những năm gần đây. Và dù Jennie không phải là thành viên duy nhất của nhóm thử sức với diễn xuất, nhưng cô ấy có thể đảm nhận vai diễn "cao cấp nhất".

Trong cảnh quay gây tranh cãi nhiều nhất, nhân vật Dyanne với đôi mắt khép hờ, đôi môi hé mở và mái tóc bù xù hoàn hảo, chỉ cho Jocelyn cách thực hiện vũ đạo cho đĩa đơn mới.

Jennie mặc áo trễ vai rộng, hơi rách, bên trong phơi bày áo ngực thể thao màu đen và quần đùi cạp cao. Cô sải chân, tạo dáng với những động tác hiện bị khán giả Hàn Quốc và một số nước châu Á cho là "gợi dục", "tự hủy bỏ hình ảnh sang trọng mang danh cây Chanel sống"...

Nhưng với khán giả phương Tây, họ khen Jennie dám thay đổi với hình tượng mới, không bị lu mờ dù chỉ là vai phụ.

“Diễn xuất của Jennie rất phù hợp với nhân vật. Nó hoàn toàn tự nhiên vì nếu theo dõi, Jennie có nhiều động tác gợi cảm trong lúc tập vũ đạo", Greta Dobson, sinh viên 27 tuổi ở Brooklyn, người hâm mộ của BlackPink nói với New York Times.

Tìm kiếm The Idol trên TikTok hoặc Twitter, số lượng bài đăng chỉ trích bộ phim, màn thể hiện của Jennie nhiều, nhưng số lượng bênh vực nữ ca sĩ cũng không ít.

Anisa, 18 tuổi, Seattle, chủ nhân tài khoản đăng loạt clip fancam Jennie trong vai vũ công là một trong số khán giả chọn xem The Idol chỉ vì có mặt idol Jennie. Anisa khẳng định không bao giờ xem phim của HBO nếu không có thành viên nhóm BlackPink.

"Nếu không có Jennie, tôi sẽ hủy đăng ký HBO Max", cô nói thêm.

Những người hâm mộ Jennie hy vọng nữ diễn viên có nhiều màn thể hiện hơn. Mặc dù những người hâm mộ như Anisa tự hào về màn ra mắt diễn xuất của Jennie, nhiều người hy vọng mùa đầu của bộ phim, bao gồm sáu tập, có sự hiện diện của nữ ca sĩ nhiều hơn.

Ko Im, 37 tuổi, nhà sản xuất ở Seattle, cho rằng nhà sản xuất phim sẽ khai thác Jennie nhiều hơn trong phần sau, ngay cả khi cô chỉ là nhân vật phụ.

“Tôi nghĩ nhà sản xuất sẽ tận dụng tài năng hát, nhảy của Jennie. Biết đâu cô ấy sẽ đóng vai chính trong phần sau", Ko Im nói.

Ngành giải trí Hàn Quốc đã thay đổi

Theo Mydaily, ngành giải trí Kpop thế hệ của BlackPink, BTS đã thay đổi. Họ không còn là những idol đi theo khuôn mẫu đặt sẵn, hoàn toàn tự quyết định công việc, cuộc sống, không sợ cảnh "bị trừng phạt" từ công ty quản lý chỉ vì đời tư.

Trước đây, giới idol vốn khắt khe với các bản "hợp đồng nô lệ", kéo dài cả một thập kỷ. VỤ DBSK kiện SM Entertainment với bản hợp đồng dài 13 năm, mà theo họ chẳng khác gì trọn đời, gây chấn động giới giải trí một thời. Theo đó, họ phải làm bất cứ điều gì mà công ty yêu cầu, từ việc đi sự kiện đến biểu diễn "kiệt sức". Mọi hợp đồng, vai diễn hay trình diễn tại đâu cũng do công ty quản lý.

BlackPink, ở đây là Jennie lại không như vậy.

Sau khi xuất hiện trong bộ phim gây tranh cãi, công chúng phẫn nộ và cho rằng Jennie đóng phim theo yêu cầu của công ty. Một số người còn cho rằng YG Entertainment bất chấp để ''gà nhà'' đóng cảnh nhạy cảm trong phim Mỹ.

Giữa làn sóng chỉ trích, đại diện YG Entertainment cho biết Jennie đóng phim do lời mời của ca sĩ, nhà sản xuất The Weeknd, công ty không can thiệp. Điều đó chứng tỏ "quyền lực của Jennie". Cục diện của Kpop cũng dần thay đổi khi những ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, dần trở thành thế lực, có quyền yêu sách làm chuyện họ thích, không khư khư tuân theo "hợp đồng nô lệ" của giới giải trí Hàn Quốc.

Để làm được như Jennie hoàn toàn không phải chuyện dễ, vì nhiều nhóm nhạc tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục chạy theo xu hướng hợp đồng với công ty để tồn tại trong thị trường idol khắc nghiệt. Đến những ngôi sao như Lee Seung Gi, nhóm nhỏ của EXO, nhóm LOONA... còn là nạn nhân của những bản "hợp đồng nô lệ", ràng buộc từ cuộc sống đến công việc.

Allkpop nhận định Jennie đang "định nghĩa lại bối cảnh Kpop" sau màn trình diễn gây tranh cãi trong The idol. Vai diễn chứng minh cho sự linh hoạt của Jennie, đánh dấu cô là "nhân vật thực sự có thể biến hóa trong ngành giải trí".

Với một số người, idol Hàn Quốc là nghề khó khăn hơn cả. Từ việc hẹn hò, yêu đương, ăn mặc đều phải "tuân theo" quy tắc của fan - những người bỏ tiền ra mua sản phẩm, hỗ trợ và nuôi sống idol Hàn Quốc.

Giới thần tượng Hàn thường gắn liền hình ảnh dễ thương, trong sáng trong mắt fan, chỉ một số idol chạy theo phong cách quyến rũ, nhưng khó được lòng mọi fan, điển hình là Hwasa (Mamamoo).

Cho đến khi BlackPink xuất hiện, dần vươn tầm quốc tế, các thành viên không ngại theo đuổi hình tượng gợi cảm, từ Lisa cho đến Jennie. Sản phẩm âm nhạc của nhóm cũng dần "Tây hóa" khi đưa vào ca từ mang tính chất người lớn nhiều hơn, nhất là khi diễn ở sự kiện Coachella 2023.

Theo Mashable, ngoài âm nhạc, người hâm mộ của BlackPink trông đợi ở nhóm nhiều hơn nữa. Các thành viên đều là gương mặt đại diện nhãn hàng lớn, xuất hiện ở các tuần lễ thời trang. Nhóm ít khi livestream tương tác với fan như bao thần tượng khác, vì vậy điều fan cần là idol xuất hiện trên phim ảnh.

"Chiến lược 'nội dung hạn chế' này có nghĩa là Blinks thưởng thức, ủng hộ bất kỳ nội dung nào của BlackPink. The Idol được hưởng lợi từ điều đó. Vai diễn này cũng đại diện cho một loại cơ hội mới cho Jennie bên ngoài âm nhạc và người hâm mộ muốn thấy cô ấy tỏa sáng".

Và dù gây tranh cãi hay không, bị dư luận Hàn Quốc phản ứng đến bao nhiêu, Jennie đang đi đầu, thay đổi Kpop và hoàn toàn nổi tiếng hơn sau bộ phim bị cho là "hủy hoại hình tượng thanh lịch của cây Chanel sống".