Sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng, tận hưởng đặc quyền thượng lưu tại Beverly Hills Hạ Long

Khi tìm kiếm các từ khóa về địa điểm du lịch nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh, Beverly Hills Hạ Long luôn là lựa chọn hàng đầu của KOC (Key Opinion Consumer) và khách hàng. Với tỉ lệ lấp đầy phòng lên đến 95%, dự án này không chỉ thu hút tệp khách hàng nghỉ dưỡng mà còn hấp dẫn các khách hàng đầu tư mong muốn sở hữu lâu dài.

Minh chứng là chỉ trong 2 giờ đầu ra mắt dòng sản phẩm Diamond Elite, 40% giỏ hàng đầu tiên đã tìm được chủ nhân. Ngoài chính sách bán hàng hấp dẫn thì Beverly Hills Hạ Long ghi điểm khi là biệt thự duy nhất tại Quảng Ninh có định danh chủ sở hữu riêng, pháp lý minh bạch, sẵn sàng bàn giao sổ đỏ từng căn.

Đặc biệt, Beverly Hills Hạ Long là dự án hiếm hoi mở bán khi đã hoàn thiện. Chỉ cần thanh toán 30%, khách hàng có thể vào ở hoặc vận hành cho thuê ngay, giúp tối ưu hóa lợi nhuận dòng tiền từ việc cho thuê hoặc kinh doanh, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Beverly Hills Hạ Long: Điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp với tiện ích vượt trội

Tiên phong tạo dựng lối sống nghỉ dưỡng ngay trong lòng kỳ quan thiên nhiên thế giới, tại Beverly Hills Hạ Long, cư dân và du khách sẽ được trải nghiệm sống đẳng cấp với những tiện ích đặc quyền riêng riêng biệt.

Khách hàng sẽ được sống như nghỉ dưỡng trong chính ngôi nhà của mình, được chăm sóc toàn diện cho cuộc sống tinh thần và sức khỏe, được tận hưởng không gian sống trong lành khoáng đạt, tiện nghi mỗi ngày.

Beverly Hills Hạ Long luôn chú trọng đến việc tạo ra không gian sống xanh, thân thiện với môi trường. Với diện tích hơn 10.8ha, CĐT xây dựng chỉ 40%, phần còn lại dành cho tiện ích và cảnh nội khu.

Các khu vườn cây xanh mát, khu vực công cộng được thiết kế hài hòa mang đến không gian sống trong lành và thoải mái. Nơi đây xứng đáng trở thành địa chỉ lý tưởng để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành và tái tạo năng lượng.

Bên cạnh đó, Beverly Hills Hạ Long tự hào với dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo mọi nhu cầu của du khách đều được đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đội ngũ nhân viên tận tâm và giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ, từ việc đặt phòng, tổ chức sự kiện đến các dịch vụ cá nhân hóa. Điều này giúp cư dân có những trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ.

Beverly Hills Hạ Long không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là một cộng đồng văn minh, an ninh đảm bảo. Hệ thống an ninh 24/7 với các thiết bị hiện đại và đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp giúp du khách yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải lo lắng về vấn đề an ninh.

Beverly Hills Hạ Long: Trải nghiệm những tiện ích độc quyền xưa nay hiếm

Beverly Hills Hạ Long là khu phức hợp tiện ích đẳng cấp quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu của những cư dân khó tính nhất.

Trong quần thể Beverly Hills Hạ Long có một tổ hợp trung tâm thể dục thể thao đa chức năng với sân bóng đá, 2 bể bơi lớn, một bể bơi 4 mùa nằm trong khuôn viên khách sạn 5 sao và một bể bơi vô cực view biển đầu tiên tại Hạ Long diện tích lên tới 400m2. Khu vực tắm nắng được thiết kế sang trọng, giúp du khách thư giãn và tận hưởng không gian yên bình, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời.

Phòng tập gym tại Beverly Hills Hạ Long được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, giúp du khách duy trì thói quen tập luyện ngay cả khi đang nghỉ dưỡng. Không gian tập luyện rộng rãi, thoáng mát và được thiết kế khoa học có tầm view nội khu, cho bạn cảm giác thoải mái và hứng khởi trong mỗi buổi tập.

Beverly Hills Hạ Long sở hữu spa và trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại, với các liệu pháp thư giãn và làm đẹp chuyên nghiệp. Các liệu pháp massage, xông hơi, và chăm sóc da tại đây đều được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, cho bạn cảm giác thư thái và sảng khoái. Đây là nơi lý tưởng để du khách tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe sau những ngày làm việc căng thẳng.

Bên cạnh đó, dự án có hệ thống nhà hàng 5 sao và quán bar đa dạng, phục vụ các món ăn từ ẩm thực địa phương đến quốc tế. Du khách có thể thưởng thức bữa ăn ngon miệng trong không gian sang trọng và ấm cúng, hoặc thư giãn với ly cocktail tại quán bar với tầm nhìn ra vịnh. Đội ngũ đầu bếp tài ba và nhân viên phục vụ chuyên nghiệp sẽ mang đến cho thực khách những trải nghiệm tuyệt vời.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, các con sẽ được khám phá Kid club- khu vui chơi an toàn và thú vị, giúp các bé có những giờ phút vui chơi thỏa thích. Khu vui chơi được trang bị đầy đủ các trò chơi hiện đại và an toàn, giúp các bé phát triển thể chất và tinh thần một cách toàn diện.

Với vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp quốc tế, chính sách bán hàng hấp dẫn và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, Beverly Hills Hạ Long xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những nhà đầu tư thông thái. Không chỉ mang đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, dự án còn là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Beverly Hills Hạ Long – Tuyệt tác dinh thự ngự đỉnh kỳ quan. Chủ đầu tư: Đức Dương Group Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNEX (RealNEX Group) Địa chỉ: Đồi Hải Quân, đường Hậu Cần, tổ 2, khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Hotline: 098.668.6668 Website: Beverlyhillshalong.com.vn