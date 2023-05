Sở GTVT Nghệ An phản hồi về vấn nạn ‘hung thần xa lộ’ lộng hành

TPO - Thanh tra Sở GTVT Nghệ An xác nhận trên tuyến quốc lộ 46, tỉnh lộ 542C, 542E xuất hiện nhiều xe tải chở vật liệu và làm rơi vãi xuống đường, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Cơ quan chức năng cũng đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

Sau khi Báo Tiền Phong có tuyến bài phản ánh: "Nghệ An "hung thần" xa lộ" lộng hành nhiều tuyến đường, cơ quan chức năng có ngó lơ?", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý sự việc. Sở GTVT Nghệ An qua đó có báo cáo về tình trạng này.

Sở GTVT Nghệ An cho hay, thời gian gần đây trên các tuyến Quốc lộ 46, đường tỉnh 542E, 542C có nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng hoạt động để phục vụ các công trình, dự án lớn đang được triển khai trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, nhiều xe tải chở hàng từ Lào về đã đi sang các tuyến này để tránh trạm thu phí.

Sở GTVT Nghệ An đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng xe trên các tuyến trên. Qua kiểm tra cho thấy, các xe tải chở vật liệu xây dựng đều có bạt che đậy nhưng có một số xe do che chắn chưa kỹ vẫn để đất, cát rơi ra đường.

Từ cuối tháng 3/2023, thời tiết trên địa bàn trở nên nắng nóng nên khói, bụi phát thải từ hoạt động giao thông ra môi trường cũng tăng lên. Điều này đã ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, đặc biệt là đối với người dân sinh sống ven đường.

Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã xử phạt 9 trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường với số tiền xử phạt 27 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên tuyến trong thời gian tới, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã làm việc với Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 (thuộc Khu Quản lý đường bộ II) và các cơ quan đơn vị có liên quan về một số giải pháp.

Đối với các đơn vị có nhiều phương tiện hoạt động trên tuyến, Thanh tra Sở yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường trong hoạt động vận tải; thường xuyên vệ sinh mặt đường, hút bụi, thu dọn sạch đất, đá, vật liệu rơi vãi trên đường; yêu cầu lái xe, chủ xe chấp hành nghiêm về kích thước thành thùng, chở hàng đúng trọng tải; Sau khi xúc đất lên xe phải vệ sinh sạch xe trước khi rời mỏ, không để vật liệu rơi vãi trên đường, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị có nhiều phương tiện hoạt động trên tuyến ký cam kết không vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Sở GTVT Nghệ An cũng đề nghị lực lượng CSGT, Công an các cấp tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi ra đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý thường xuyên theo dõi xử lý, tăng cường công tác tuần đường, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Thời gian tới, Sở GTVT Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng xe, bảo đảm vệ sinh môi trường trên các tuyến.

Như trước đó Báo Tiền Phong đã có tuyến bài phản ánh về tình trạng xe ben, xe tải chở vật liệu có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy trên các tuyến Quốc lộ 46, Tỉnh lộ 542C, 542E. Các xe tải chở vật liệu này chạy nhanh, chạy ẩu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Không những thế, xe chở vật liệu làm đất, cát rơi vãi ra đường gây nên bụi, ô nhiễm môi trường xung quanh. Người dân sống 2 bên các tuyến đường này phải chịu cảnh ô nhiễm trong suốt thời gian dài.

Thời gian qua, đã có nhiều vụ tai nạn thảm khốc chết người liên quan đến các loại xe ben, xe tải chở vật liệu xây dựng. Điển hình vụ tai nạn xảy ra vào sáng 6/3 giữa chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng đâm vào xe máy khiến 4 mẹ con chị Nguyễn Thị H. (trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong thương tâm.