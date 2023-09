Sinh viên ĐH Duy Tân vô địch IDEERS châu Á-Thái Bình Dương 2023

Diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) trong 2 ngày 22 và 23/9/2023, cuộc thi IDEERS châu Á - Thái Bình Dương 2023 chứng kiến màn tranh tài đỉnh cao của các đội tuyển đến từ nhiều trường đại học châu Á có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu động đất trên thế giới.

Đến từ Việt Nam - quốc gia mà động đất hầu như không xảy ra, hoặc nếu có cũng không đáng kể nhưng sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân vẫn tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua tất cả các trường đại học tham dự cuộc thi để giành những giải thưởng cao nhất, gồm:

1 giải Nhất và Cup Vô địch IDEERS, và

1 giải Ba tại IDEERS châu Á - Thái Bình Dương 2023.

Đây là lần thứ 2 khi sau 9 năm, sinh viên ĐH Duy Tân lại vô địch tại cuộc thi danh tiếng này.

Giới thiệu và Trình diễn Nghiên cứu về Động đất trong Trường học (Introducting and Demonstrating Earthquake Engineering Research In School - IDEERS) là cuộc thi được tổ chức thường niên, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên bị gián đoạn trong vài năm qua. Năm 2023 là năm đầu tiên cuộc thi được khởi động lại với sự tham gia của nhiều trường đại học thuộc 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trên ở châu Á - Thái Bình Dương.

Trong tổng số 102 đội tham dự năm nay có những tên tuổi được biết đến với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về động đất như:

ĐH Quốc gia Nanyang - Singapore,

ĐH Khoa học & Công nghệ kỹ thuật Hồng Kông (Trung Quốc)

ĐH Quốc gia Pusan - Hàn Quốc,

ĐH Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc)

ĐH Keimyung - Hàn Quốc,

ĐH Pukyong Hàn Quốc,

ĐH Khoa học & Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc)

ĐH Quốc tế INTI - Malaysia,

…

Việt Nam có 3 đội thuộc 2 trường đại học tham dự, gồm:

2 đội đến từ ĐH Duy Tân, và



1 đội đến từ ĐH Xây dựng Hà Nội.

Top 5 đội của cuộc thi IDEERS châu Á - Thái Bình Dương 2023 Để được phép chính thức dự thi, các đội tham dự năm nay cần trình bày bằng văn bản và hình ảnh về ý tưởng thiết kế công trình chống động đất của nhóm, trong đó có ý tưởng về mặt kiến trúc và ý tưởng về kết cấu kháng chấn đồng thời phải gửi trước cho Ban Tổ chức (BTC) xét duyệt. Dựa trên vật liệu gỗ và keo, các đội hoàn thành mô hình trong 5,5 giờ ngay tại cuộc thi. Mô hình cần phải làm theo đúng quy định của BTC về kích thước, chiều cao, trọng lượng, kết cấu,… Các vi phạm quy định của cuộc thi đều bị loại hoặc trừ điểm. Trước khi dự thi, đội của ĐH Duy Tân được tham quan các công trình lớn tại Đài Bắc - Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt là các công trình có sử dụng các công nghệ kháng chấn. Tiêu biểu là toà nhà Taipei 101 với việc thiết kế một con lắc thép nặng 660 tấn, đóng vai trò là thiết bị giảm chấn khối lượng điều chỉnh có thể chịu được gió với tốc độ 216km/h, cũng như các trận động đất lớn nhất trong một chu kỳ 2500 năm. Điều này giúp cho các bạn sinh viên Duy Tân có thêm kinh nghiệm trong quá trình thiết kế và giành chiến thắng với những mô hình xuất sắc nhất: Giải Nhất cùng Cup Vô địch : đội DTU (gồm 3 thành viên: Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thanh Quyền và Nguyễn Hoàng Long) với mô hình nhà cao 60cm (yêu cầu của BTC là không vượt quá 75cm), nặng 423g và có thể chịu được động đất với gia tốc nền là khoảng gần 8 độ Richter.

Giải Ba : đội SET-DTU (gồm 4 thành viên: Phan Trọng Tiến, Cao Tiến Giang, Nguyễn Đức Mạnh, Lê Hữu Bằng) với mô hình nhà cao 60cm, nặng hơn một chút là 440g và cũng có thể chịu được động đất với gia tốc nền khoảng chưa đến 8 Richter.

Giải Nhì: đội KMU của ĐH Keimyung - Hàn Quốc,



Giải Ba: đội SET-DTU của ĐH Duy Tân,



Giải Khuyến khích:



Đội CUT của ĐH Khoa học & Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc)





Đội NTU-SG của ĐH Nanyang (Singapore),





Đội CYCU của ĐH Chung-Yuan (Đài Loan, Trung Quốc),





Đội UTHM của ĐH Tun Hussein - Malaysia,





Đội NTUAD của ĐH Khoa học và Công nghệ Đài Loan (Trung Quốc)





Đội NITI của ĐH Quốc tế INTI Malaysia, và





Đội NTNU của ĐH Sư phạm Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc)





…





