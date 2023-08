SV ĐH Duy Tân đứng Nhì tại Diễn tập quốc tế APCERT 2023 dành cho các cơ quan, doanh nghiệp

APCERT 2023 thu hút 89 đơn vị tham gia, gồm một số đơn vị nổi tiếng trong ngành như: BKAV Cyber Security, Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT), Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin - Tổng Công ty VTC, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC), Ngân hàng TMCP Tiên Phong, …

Trước thực tế các cuộc tấn công mạng vào chuỗi cung ứng ngày càng trở nên tinh vi và diễn biến phức tạp, chương trình Diễn tập Quốc tế APCERT 2023 đã được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phòng ngừa và ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên không gian mạng.

Năm 2023, có 89 đội thi đến từ các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp lớn trong cả nước đã tham gia vào chương trình Diễn tập Quốc tế APCERT được tổ chức ngày 16/8/2023. Vượt qua 21 tình huống tấn công thực tế, sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc - Điểm đặc biệt đây là một đội đến từ một trường đại học mà lại giành giải cao khi thi đấu với các đơn vị chuyên gia với kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở các cơ quan, doanh nghiệp.

Diễn tập quốc tế APCERT là hoạt động thường niên của Hiệp hội các Tổ chức Ứng cứu Khẩn cấp Sự cố Máy tính - Mạng của các quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, do Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin & Truyền thông) triển khai.

APCERT 2023 với chủ đề “Digital Supply Chain Redemption - Mua Ứng dụng qua Chuỗi Cung ứng số” đã thu hút 89 đơn vị tham gia, gồm một số đơn vị nổi tiếng trong ngành như: BKAV Cyber Security, Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT), Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin - Tổng Công ty VTC, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC), Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng, Sở Thông tin Truyền thông Bình Thuận,…

Các đội thi phải tham gia vào 21 tình huống trải dài ở nhiều mảng như:

- Pháp y Kỹ thuật Số,

- Giải đố,

- Mật mã,

- Kỹ thuật Giấu tin,

- Khai thác Lỗ hổng,

- Khai thác Nhị phân, và

- Kỹ thuật Đảo ngược.

Theo Cục An toàn Thông tin, nội dung diễn tập tập trung vào xử lý vi phạm bảo mật bắt đầu từ thời điểm kẻ tấn công xâm phạm thành công máy chủ lưu trữ của nhà cung cấp dịch vụ đám mây, tiến hành can thiệp và sửa đổi trái phép vào gói phần mềm mà nhà cung ứng số cung cấp cho khách hàng. Các tổ chức vô tình cài đặt bản cập nhật cho máy chủ, nhưng họ không biết rằng bản cập nhật đó có chứa phần mềm độc hại, tạo cơ hội cho kẻ tấn công thiết lập kết nối và xâm hại hệ thống của tổ chức.

Vượt qua 21 tình huống tại chương trình Diễn tập Quốc tế APCERT 2023, nhóm sinh viên của ĐH Duy Tân gồm các bạn:

- Đậu Hoàng Tài,

- Trần Kỳ Sơn,

- Huỳnh Đức Tin,

- Phạm Minh Quy,

- Nguyễn Quang Minh,

- Phạm Hồ Anh Dũng

đã xuất sắc đạt 2100 điểm trong khoảng thời gian nhanh chỉ sau đội về Nhất (cũng có cùng số điểm).

Kết quả chung cuộc, Top 5 đội hàng đầu đều đạt số điểm bằng nhau là 2100 điểm. Tuy nhiên, xét về thời gian giải quyết tình huống là khác nhau nên Ban Tổ chức trao giải ở các vị trí cụ thể gồm:

- Giải Nhất: đội tuyển của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC)

- Giải Nhì: đội tuyển của ĐH Duy Tân

- Giải Ba: đội tuyển của BKAV Cyber Security

- Giải Tư: đội tuyển của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành được giải Nhì chung cuộc, bạn Đậu Hoàng Tài - Sinh viên ngành An ninh mạng, Trường Khoa học Máy tính (SCS), ĐH Duy Tân cho biết: “Đến với cuộc thi trong tâm thế học hỏi, cọ sát với các chuyên gia bảo mật trong nước là chính, do vậy, khi nhận được kết quả, chúng em vỡ òa trong cảm xúc và vô cùng bất ngờ. Có thể nói, giành được giải thưởng cao quý này phần lớn là nhờ vào các kiến thức và kỹ năng thực tập thực tế mà thầy cô tại ĐH Duy Tân đã giảng dạy. Nhà trường tạo nhiều cơ hội để chúng em nâng cao trình độ thông qua việc tham gia các cuộc thi về CTF hoặc diễn tập trực tiếp ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, thông qua các thử thách tại Diễn tập Quốc tế APCERT 2023, chúng em đã mở mang thêm tầm hiểu biết về cách thức tấn công hệ thống của các hacker và giải pháp mà các chuyên gia sử dụng để truy tìm và phân tích dấu vết để lại trong hệ thống như thế nào”.

Bày tỏ suy nghĩ về kết quả tranh tài của sinh viên Duy Tân tại Diễn tập Quốc tế APCERT 2023, ThS. Nguyễn Kim Tuấn - Trưởng khoa Kỹ thuật Mạng máy tính & Truyền thông chia sẻ: “Tham gia đợt diễn tập lần này là cán bộ các sở, ban, ngành của nhiều tỉnh thành bên cạnh nhiều chuyên gia của các doanh nghiệp, ngân hàng lớn,… Họ đều có kỹ năng chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm nhiều năm trong ứng cứu với các phương pháp giải quyết vấn đề hết sức đa dạng. Do đó, cạnh tranh với các đối thủ ‘nặng ký’ và giành được thành tích cao trong chương trình Diễn tập Quốc tế APCERT 2023 là sự nỗ lực vượt bậc của sinh viên Duy Tân. Chúng tôi cảm thấy phấn khởi vì các em đã vận dụng tốt các kiến thức và kỹ năng để giải quyết những vấn đề An toàn Thông tin và An ninh Mạng mà Ban Tổ chức đặt ra.

Khép lại cuộc tranh tài tại APCERT 2023, ĐH Duy Tân định hướng sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư các trang thiết bị thực hành chuyên dụng của phòng lab ‘Chiến tranh Thông tin’ và phòng Open Lab for Network Security; kết nối với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực An toàn Thông tin để giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm thực tế chuyên sâu về các mô hình tấn công và phòng thủ trên không gian mạng với sinh viên. Đồng thời, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục thử sức ở các giải đấu lớn trong và ngoài nước để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế trước khi ra trường”.

