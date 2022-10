'Siêu sân bay' Long Thành có kịp đón máy bay năm 2025?

TPO - Chính phủ, Bộ GTVT đặt mục tiêu “siêu” Dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai) sẽ phục vụ chuyến bay đầu tiên vào ngày 2/9/2025. Tới nay, dù một số dự án thành phần chậm tiến độ, như giải phóng mặt bằng, xây dựng trụ sở các cơ quan nhà nước, nhưng Bộ GTVT vẫn tự tin dự án sẽ về đích đúng hạn.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa trình Chính phủ dự thảo báo cáo Quốc hội kỳ họp cuối năm về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngày 29/9 vừa qua, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã khởi công xây dựng các công trình quản lý bay (dự án thành phần 2) của sân bay Long Thành, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Dự kiến những công trình này sẽ hoàn thành cuối năm 2024.

Với các công trình thiết yếu trong cảng hàng không (dự án thành phần 3, do Tổng Công ty Cảng hàng không làm chủ đầu tư), tới nay đã nhận bàn giao gần 99% mặt bằng phục vụ giai đoạn 1. Gói thầu rà phá bom mìn đạt gần 94% diện tích, san nền đạt gần 14%, thi công xong phần móng cọc nhà ga hành khách, dự kiến khởi công các hạng mục chính trong cuối năm nay. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà ga hành khách, đường cất/hạ cánh... đang hoàn thiện các bước cuối cùng để phê duyệt. Bộ GTVT đánh giá, hai dự án thành phần trên cơ bản đảm bảo tiến độ.

Với các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước (dự án thành phần 1), gồm trụ sở các cơ quan: Hải quan, công an, công an cửa khẩu, cảng vụ, kiểm dịch y tế. Bộ GTVT cho biết, tới nay, mới chỉ có trụ sở cảng vụ đã xác định nguồn vốn, chuẩn bị khởi công. Các trụ sở còn lại đều chưa được các bộ, địa phương bố trí vốn, chậm so với kế hoạch.

“Đây là các công trình dân dụng thông thường, không phức tạp, thời gian chuẩn bị và thi công khoảng 3 năm, nên dù chậm, các chủ đầu tư dự kiến vẫn bảo đảm hoàn thành vào cuối năm 2025 để khai thác đồng bộ”, báo cáo cho biết.

Các công trình khác (dự án thành phần 4, nhà ga hàng hóa, kho, khu bảo dưỡng máy bay, kho nhiên liệu...), Bộ GTVT cho biết, đã giao Cục Hàng không chọn nhà đầu tư. Trong đó, ưu tiên thực hiện trước những công trình trực tiếp phục vụ hoạt động bay. UBND tỉnh Đồng Nai đang xác định giá trị tiền thuê đất, làm cơ sở để chọn nhà đầu tư.

Về dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, với tổng diện tích thu hồi 5.000ha, tổng chi phí trên 22.800 tỷ đồng, hoàn thành năm 2021. Bộ GTVT cho biết, tới nay địa phương mới hoàn thành thu hồi 95% diện tích đất, còn lại hơn 243ha dự kiến xong trong năm nay. UBND tỉnh Đồng Nai lý giải, việc thu hồi gặp khó khăn do một số hộ phát sinh (phải tái định cư) nhưng chưa có nơi để chuyển tới; vướng giấy tờ đất do sang nhượng viết tay, đất vắng chủ...

Với phần đầu tư xây dựng các công trình xã hội, trường học tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn còn 6/11 gói thầu tiến độ đạt thấp, mới thi công được 20-30%; UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã đồng ý chấm dứt và thanh lý hợp đồng thi công với 6 gói thầu xây dựng công trình xã hội tại khu tái định cư chậm tiến độ kéo dài.

Dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư trên 100.000 tỷ đồng (tương đương gần 4,7 tỷ USD), với 1 đường cất/hạ cánh, nhà ga hành khách quy mô 25 triệu khách/năm; đưa vào khai thác cuối năm 2025. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 300.000 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD), k hi hoàn thành cả 3 giai đoạn, sân bay Long Thành có công suất 100 triệu khách/năm.