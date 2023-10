Siêu cúp Quốc gia 2023: Khởi đầu chu kỳ mới thành công của bóng đá Quốc gia

TPO - Theo nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO năm 2023 giữa CLB Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa hứa hẹn tạo nên trận cầu đỉnh cao.

Chiều 3/10, họp báo Siêu cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO năm 2023 diễn ra tại báo Tiền Phong, Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO năm 2023 cho biết: “Năm nay trận Siêu cúp Quốc gia 2023 rất đặc biệt, bởi từ khi ra đời, Siêu cúp là trận mở màn cho mùa giải mới và thường diễn ra vào dịp mùa xuân đầu năm.

Đây là lần đầu tiên trận Siêu cúp tổ chức vào mùa thu, lý do là sự điều chỉnh lịch thi đấu của hệ thống giải bóng đá Quốc gia, một sự điều chỉnh hợp lý để đồng bộ với các giải châu lục, qua đó gia tăng sự hội nhập bóng đá quốc tế, tạo điều kiện cho đội tuyển quốc gia có điều chỉnh điểm rơi phong độ tốt hơn.

Siêu cúp năm nay cũng trùng hợp với ngày khai mạc Ngày Thẻ Việt Nam, nhưng báo Tiền Phong phối hợp với Liên đoàn Bóng đá, VPF cùng nhà tài trợ quyết tâm thực hiện đúng lịch, vào 17h chiều thứ Sáu, ngày 6/10.

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn các nhà tài trợ, hết lòng ủng hộ trận Siêu cúp, từ tập đoàn THACO, Nam Á Bank, Động lực Sport và FPT Play vẫn tiếp tục đồng hành trong một năm có tới hai trận Siêu cúp, trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn.

Đặc biệt tôi xin dành lời cảm ơn tới Tập đoàn THACO, một trong những tập đoàn sản xuất lớn nhất nước, đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế đất nước.

Năm nay trận Siêu cúp có sự tham gia của CLB Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa. Công an Hà Nội là một biểu tượng từ lâu, nay trở lại vô cùng ấn tượng. Đáng ngạc nhiên là trong quá khứ Công an Hà Nội chưa từng tham dự trận Siêu cúp và đây là lần đầu tham dự trận bóng đá đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, họ chắc chắn có động lực rất lớn.

Còn Thanh Hóa, đã từng đoạt Siêu cúp năm 2009. Tuy không có nhiều ngôi sao nhưng Đông Á Thanh Hóa đã trình diễn lối chơi rất thuyết phục với tinh thần rất cao. Hai đội mang đến những điểm rất mới cho trận Siêu cúp, gần như tân binh của Siêu cúp, hứa hẹn tạo nên trận cầu đỉnh cao.

Chúng tôi tiếp tục không đặt vấn đề bản quyền, nhằm đưa trận Siêu cúp Quốc gia tới đại đa số khán giả. Tất cả sẽ được chứng kiến một trận cầu đẹp mắt, sôi động, khởi đầu chu kỳ mới thành công của bóng đá Quốc gia”.