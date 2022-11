Showbiz 7/11: Vân Hugo cùng chồng mừng Vy Oanh trở lại đường đua nhạc Việt

TPO - Vân Hugo cùng nhiều sao Việt như Nam Thư, Kha Ly, Thanh Duy, Akira Phan, Trang Trần… tới chúc mừng Vy Oanh trở lại đường đua nhạc Việt tối 6/11.

Trở lại showbiz sau một thời gian vắng bóng, Vy Oanh ra mắt MV Lỡ một lời thương tối 6/11. Sự kiện quy tụ dàn sao Việt như Nam Thư, Kha Ly, Thanh Duy, Akira Phan, Trang Trần… Vân Hugo sánh đôi cùng ông xã tới chúc mừng người bạn thân thiết.

Vy Oanh nói cô xem sản phẩm âm nhạc mới như món quà gửi đến những ai ủng hộ cô suốt thời gian dài hoạt động âm nhạc.

“Ca khúc này tôi nghe được khi có một bạn nhạc sĩ gửi, bởi lời rất thơ và giai điệu hay nên mình đã ấn tượng. Ca khúc được gửi từ 2-3 năm về trước nhưng tôi cảm được chất thơ trong bài hát Lỡ một lời thương và quyết định làm MV ca khúc này”, Vy Oanh bộc bạch.

Theo Vy Oanh, MV Lỡ một lời thương được quay khi cô sinh con thứ ba được 3 tháng. Đây là thời điểm dịch Covid-19 còn khá căng thẳng, nhưng ê-kíp đã cố gắng để có những phân cảnh đẹp tại Đà Lạt và Cần Giờ. MV tập trung diễn tả cảm xúc của cặp đôi với những tâm trạng tiếc nuối, vấn vương mối tình dang dở từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chuyển hướng kinh doanh và xem âm nhạc như niềm đam mê, Vy Oanh nói phát hành MV Lỡ một lời thương không khiến cho cô căng thẳng hay đặt kỳ vọng quá lớn. Ca khúc lần này được Vy Oanh cho ra mắt với một tâm thế thoải mái, đề cao xúc cảm với hy vọng giúp khán giả có thêm một lựa chọn âm nhạc để thư giãn.

