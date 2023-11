Showbiz 5/11: Loạt ảnh sao Việt quậy tung đám cưới Gin Tuấn Kiệt – Puka

TPO - Hòa Minzy chia sẻ một số hình ảnh cô “quẩy” bất chấp hình tượng trong đám cưới Gin Tuấn Kiệt và Puka tối 4/11 tại Khánh Hòa.

Tối 4/11, đám cưới của Gin Tuấn Kiệt và Puka diễn ra tại một resort ven biển ở Khánh Hòa. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như Trường Giang, Thu Trang, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Hòa Minzy, Lê Dương Bảo Lâm, Minh Tú, Khánh Vân, Thúy Ngân...

Dàn khách mời dự đám cưới trên bãi biển từ khoảng 15h. Trên trang cá nhân của Lê Dương Bảo Lâm liên tục cập nhật hình ảnh, video từ hôn trường. Các nghệ sĩ đều diện trang phục chỉn chu, thần thái rạng rỡ chung vui cùng Gin Tuấn Kiệt - Puka. Tuy nhiên, sau bữa tiệc tối, không ít nghệ sĩ vì quá phấn khích đã quậy hết mình mà quên cả việc giữ hình ảnh.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy chia sẻ loạt khoảnh khắc “quẩy” tới mất hình ảnh cùng dòng trạng thái: "Ý là sao? Không biết gì luôn. Hổng nhớ".

Theo đó, nữ ca sĩ Bắc Ninh đội thùng carton lên đầu, chân cũng xỏ vào 2 thùng carton khác, nhảy múa cùng dàn khách mời. Bài đăng của cô nhận được lượt tương tác khủng.

Là bạn bè thân thiết với Gin Tuấn Kiệt và Puka, Hòa Minzy từng có mặt trong lễ vu quy của cặp đôi diễn ra ngày 1/11 tại TP.HCM. Hình ảnh cô mặc áo dài cầm lì xì gây hiểu lầm. Sau đó, Hòa Minzy lên tiếng giải thích mình không trong đội hình bưng lễ hay phù dâu như khán giả suy đoán.

“Tôi tôn trọng phong tục và biết điều nên chỉ ở cạnh nhìn mọi người thôi. Tôi không hề bưng lễ hay làm phù dâu mà mọi người cứ trách điều đó thì tôi giải thích thôi. Đọc bình luận của mọi người mà tủi thân”, Hòa Minzy chia sẻ.

Diễm My 9X phủ nhận khi bị đưa tin mang thai trước đám cưới

Chiều 5/11, Diễm My 9X lên tiếng phủ nhận thông tin mang thai. Nữ diễn viên chia sẻ: "Sáng nay, My vẫn chạy bộ bình thường nha mọi người ơi. Chưa có tin vui gì đâu. Vẫn chạy như ngựa".

Cùng thời điểm, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật các hoạt động cá nhân như chạy bộ, xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim... Theo nguồn tin của Tiền Phong, Diễm My và hôn phu hiện gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho lễ cưới. Hôn lễ của họ diễn ra vào cuối tháng 12. Cả hai dành gần một năm qua để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang cầu cứu

Đàm Thu Trang cho biết nhận được nhiều tin nhắn hỏi về chuyện bán nước hoa trên TikTok, nhưng vợ chồng cô không dùng mạng xã hội này. "Rất nhiều tin nhắn gửi đến tôi để hỏi về chuyện bán nước hoa trên TikTok. Tôi và chồng không dùng TikTok. Chuyện họ giả mạo chúng tôi để buôn bán, thú thật chúng tôi không có cách nào xử lý".

Vợ chồng Cường Đô La – Đàm Thu Trang làm việc với TikTok nhưng chưa có hướng giải quyết triệt để.

Tài khoản TikTok giả danh vợ chồng Cường Đô La thường đăng tải những video đời thường của gia đình Đàm Thu Trang để thu hút tương tác, tiếp đó tài khoản này gắn link nước hoa để người xem truy cập mua. Nhiều người tin tưởng bấm vào giỏ hàng mua đồ. Hiện tài khoản này vẫn duy trì với lượng truy tương tác khá cao.

Cuộc sống sau 3 năm rời showbiz của hot girl Việt đóng cảnh nóng năm 17 tuổi

Tham gia chương trình Lời tự sự, Lưu Đê Ly cho biết cô vui khi trở lại trường quay bởi nữ diễn viên đã rời showbiz trong 3 năm. “Từ năm 2020, tôi gần như biến mất khỏi màn ảnh. Trong thời gian ở ẩn, tôi tìm về chính mình. Đó là quá trình tôi tu tập để sửa mình và hoàn thiện hơn”, Lưu Đê Ly nói.

Nhìn lại sự nghiệp, Lưu Đê Ly có phần nuối tiếc vì cho rằng bản thân hơi vội vàng. Cô kể mình may mắn trong sự nghiệp khi được trao nhiều cơ hội. Tuy nhiên, cơ hội đến quá sớm khiến cô ngạo mạn. Vai nữ chính đầu tiên Lưu Đê Ly đảm nhận là phim chiếu rạp ở nước ngoài, đạt nhiều giải thưởng lớn. Tuổi 17, cô tự tin tham gia casting và được chọn.

Lương Triều Vỹ tạo nên lịch sử

Ngày 4/11, Sina đưa tin Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Kê 2023 được tổ chức tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc với sự tham gia của hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ, nhà làm phim. Giải Nam chính xuất sắc (Ảnh đế) thuộc về Lương Triều Vỹ với vai diễn Hà tiên sinh trong phim Hidden Blade (Vô Danh).

Theo Sina, đây là lần đầu Lương Triều Vỹ giành được Ảnh đế Kim Kê, đồng thời cũng giúp anh trở thành nam diễn viên đầu tiên giành được chiến thắng ở cả 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hoa ngữ gồm Kim Kê (do Trung Quốc tổ chức), Kim Tượng (do Giải thưởng điện ảnh Hong Kong), Kim Mã (do Đài Loan trao giải). Trước đó, Lương Triều Vỹ cũng là nam nghệ sĩ giữ kỷ lục về số lần chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại cả Kim tượng và giải Kim Mã.