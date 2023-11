Lương Triều Vỹ tạo nên lịch sử

TPO - Với việc giành được chiến thắng tại lễ trao giải thưởng danh giá Kim Kê 2023, Lương Triều Vỹ trở thành nam diễn viên duy nhất trong lịch sử đạt đủ "Tam Kim điện ảnh".

Ngày 4/11, Sina đưa tin Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Kê 2023 được tổ chức tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc với sự tham gia của hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ, nhà làm phim. Giải Nam chính xuất sắc (Ảnh đế) thuộc về Lương Triều Vỹ với vai diễn Hà tiên sinh trong phim Hidden Blade (Vô Danh).

Theo Sina, đây là lần đầu Lương Triều Vỹ giành được Ảnh đế Kim Kê, đồng thời cũng giúp anh trở thành nam diễn viên đầu tiên giành được chiến thắng ở cả 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hoa ngữ gồm Kim Kê (do Trung Quốc tổ chức), Kim Tượng (do Giải thưởng điện ảnh Hong Kong), Kim Mã (do Đài Loan trao giải). Trước đó, Lương Triều Vỹ cũng là nam nghệ sĩ giữ kỷ lục về số lần chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại cả Kim tượng và giải Kim Mã.

Hiện tại, ở tuổi 61, Lương Triều Vỹ vẫn tích cực hoạt động và liên tục giành các giải thưởng lớn. Hồi tháng 9, Lương Triều Vỹ trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên nhận giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice. Trước đó, anh cũng giành giải Nam chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần 16 (Asian Film Awards - AFA) với tác phẩm Where the Wind Blows (tựa Việt: Khi gió lại nổi). Anh cũng là nam diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) đầu tiên giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes với bộ phim Tâm trạng khi yêu (2000).

Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Kê 2023 còn có sự tham gia của các ngôi sao như Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử Châu Đông Vũ, Lưu Đức Hoa, Trần Đạo Minh, Lưu Gia Linh, Vương Nhất Bác, Quan Hiểu Đồng, Cổ Lực Na Trát...

Kết quả Giải thưởng điện ảnh Kim Kê (Trung Quốc) lần thứ 36: Giải Thành tựu trọn đời của Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc: Đạt Thức Thường, Trạch Tuấn Kiệt. Phim xuất sắc nhất: Phong Thần 1: Triều ca phong vân. Nam diễn viên chính xuất sắc (Ảnh Đế): Lương Triều Vỹ (vai Hà tiên sinh - phim Vô Danh). Nữ diễn viên chính xuất sắc (Ảnh Hậu): Hà Tái Phi (vai Thích tiên sinh - phim Truy Nguyệt). Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lý Tuyết Kiện (vai Cơ Xương - phim Phong Thần 1: Triều ca phong vân). Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Hoành Mễ Y (vai Tiểu Cố - phim Câu chuyện trấn Vĩnh An) Đạo diễn xuất sắc nhất: Trình Nhĩ (phim Vô Danh) Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Lưu Hiểu Thế (phim Trường không chi vương) Biên kịch xuất sắc nhất: Khổng Đại Sơn, Vương Nhất Thông (phim Ban biên tập thám hiểm vũ trụ) Quay phim xuất sắc nhất: Vương Dục (phim Phong Thần 1: Triều ca phong vân). Phim kinh phí vừa và nhỏ xuất sắc nhất: Trở về Tây Tạng Phim thiếu nhi xuất sắc nhất: Trống lắc vang tùng tùng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Notre Dame de Paris Burning (Pháp, Italy) Phim kinh kịch hay nhất: Tiếu Quốc phu nhân Phim nghệ thuật hay nhất: Trường An ba vạn dặm Phim tài liệu/khoa học và giáo dục hay nhất: Báo Tuyết cùng bạn bè cô ấy Thu âm xuất sắc nhất: Vương Đan Nhung, Chúc Nham Phong (phim Lưu lạc địa cầu 2) Chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc nhất: Lý Miểu (phim Đường về vạn dặm) Biên tập xuất sắc nhất: Trình Nhĩ (phim Vô Danh) Nhạc phim hay nhất: Lao Tử (phim Kiếm Độ) Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo Kim Kê: phim Lưu lạc địa cầu 2.