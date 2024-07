Showbiz 31/7: MC Phương Thảo gặp sự cố

TPO - MC Phương Thảo cho biết cô ám ảnh khi trải qua chuyến bay đáng sợ nhất trong cuộc đời mình.

Trên trang cá nhân, MC Phương Thảo đăng tải video chia sẻ lại sự cố trong chuyến bay từ Huế về Hà Nội. Theo miêu tả của MC Phương Thảo, đó là chuyến bay ám ảnh và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình.

Nữ MC kể cô có chuyến bay từ lúc 21h30 từ Huế và dự kiến hạ cánh ở Nội Bài vào 22h30. Vì nôn nao, mệt mỏi từ lúc lên máy bay nên vào khoảng 10h15, khi cơ trưởng thông báo chuẩn bị hạ cánh, cô thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, máy bay bắt đầu rung lắc vì thời tiết xấu và 15 phút sau, cơ trưởng cho biết không thể hạ cánh do trời mưa quá to.

“45 phút sau, máy bay vẫn xoay vòng trên trời, bên ngoài sấm chớp và mưa lớn. Cảm giác chờ đợi thật kinh khủng. Một vài người trên chuyến bay bắt đầu nôn. Lúc này cơ trưởng thông báo sẽ hạ cánh trong 15 phút nữa. Đây mới là thời khắc kinh hoàng nhất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy máy bay rung lắc và chòng chành nhiều như vậy. Sợ nhất là cảm giác mất độ cao đột ngột, tiếng động cơ ầm ĩ, hành lý va chạm, tiếng trẻ em khóc… 2/3 hành khách trên chuyến bay bắt đầu nôn mửa. May mắn chuyến bay hạ cánh an toàn lúc 23h30, chậm một tiếng so với dự kiến và chúng tôi cùng trải qua giờ phút kinh hoàng đó”, MC Phương Thảo nhớ lại.

Sau trải nghiệm đáng sợ, MC Phương Thảo khuyên mọi người nên chuẩn bị tâm lý vững vàng khi chuyến bay gặp thời tiết xấu. Theo Phương Thảo, không nên để bụng đói hoặc quá no, uống nhiều cà phê trước khi lên máy bay vì dễ nôn nao, tụt huyết áp. Cuối cùng, nữ MC lưu ý nên cẩn trọng khi chọn giờ bay vào mùa mưa bão.

Hồ Ngọc Hà: ‘Tôi từ chối nghe những thứ không cần thiết’

Chia sẻ trong đêm nhạc tối 30/7, Hồ Ngọc Hà cho biết cô nhận được nhiều tình yêu thương và những lời chê bai trong chặng đường làm nghệ thuật của mình. Tuy nhiên cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trước những sóng gió.

“Xung quanh tôi luôn có những người hiểu, cùng suy nghĩ, cùng cách giải quyết vấn đề với tôi. Tôi luôn nói với chính mình và ê-kíp rằng tôi buông bỏ chứ không buông xuôi.

Tôi buông bỏ bằng cách cho phép mình nghe những điều cần nghe, từ chối nghe những thứ không cần thiết. 20 năm qua, tôi đi từ khó chịu đến buông bỏ. Những năm gần đây, tôi đã mạnh dạn đọc bình luận trên mạng về mình, cả những lời chê bai. Tôi thấy mắc cười vì không hiểu sao họ có thể nghĩ ra những điều tôi không thể nghĩ ra được và nói về tôi. Người ghét thì đọc thấy đã, người thương thì thấy thương, người ở giữa đọc thì thấy buồn cười. Nhưng tất cả đọc xong rồi cũng sẽ quên. Quan trọng là tôi đã làm gì, tạo được điều gì, có những gì", Hồ Ngọc Hà nói.

Cũng trong đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà tiết lộ trong bộ phim về mình, cô sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Theo chia sẻ ban đầu, nội dung bộ phim có nhiều chia sẻ thẳng thắn của Hồ Ngọc Hà về các sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời cô, thậm chí xuất hiện những nhân vật liên quan các ồn ào trước đó.

Phản ứng của Siu Black khi bị nói hết thời

Mới đây, ca sĩ Siu Black nhận lời ngồi ghế giám khảo cuộc thi hát cùng Bằng Kiều, Quang Lê, Trang Nhung... Tại đây, cô có những chia sẻ về quan điểm làm nghề cũng như cuộc sống hiện tại.

Theo Siu Black, cô chấm thi chỉ ưu tiên chọn giọng hát hay, không quan tâm ngoại hình xấu hay đẹp.

Nữ ca sĩ dẫn chứng thời điểm ngồi ghế nóng Vietnam Idol, cô kiên quyết chọn Trung Quân dù lúc ấy đàn em không có vẻ ngoài nổi bật.

Trước những nhận xét Siu Black đã hết thời, nữ ca sĩ khẳng định cô không chạnh lòng vì mỗi người có cuộc sống riêng.

Cô cho biết mình từng đối diện thất bại, chấp nhận trả giá cho những sai lầm của mình.

“Tôi không thể ngồi đó ủ rũ mãi. Cuộc sống như một bánh xe, mình phải cố gắng tốt hơn từng ngày. Hiện tại, tôi vẫn ở đây, cầm micro lên sân khấu hát được tức là tôi vẫn còn phong độ”, cô chia sẻ.