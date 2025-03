Showbiz 31/3: Hòa Minzy đính chính

TPO - Hòa Minzy bức xúc khi bất ngờ bị đem ra so sánh với Sơn Tùng M-TP, rapper Pháo. Nữ ca sĩ cho rằng hành động này có thể gây hiểu lầm, tranh cãi, thậm chí ảnh hưởng đến danh tiếng của cô và mối quan hệ với đồng nghiệp.

Sự việc bắt nguồn từ một trang Facebook mang tên Bắc Bling đăng tải hình ảnh so sánh tốc độ đạt 100 triệu view giữa MV của Hòa Minzy và bản hit của Sơn Tùng M-TP ra mắt năm 2024.

Cụ thể, Bắc Bling đạt thành tích trên sau 29 ngày, trong khi MV Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP mất 4 tháng.

Để tránh tranh cãi không đáng có, Hoà Minzy lên tiếng đính chính. Cô khẳng định trang Facebook mang tên Bắc Bling không thuộc sở hữu của cô hay ê-kíp. Theo Hòa Minzy, mọi vấn đề liên quan đến cô đều được ê-kíp thông tin trên Fanpage có dấu tick xanh.

“Anh Tùng là điều đặc biệt của showbiz, không thể so sánh nên mong trang Bắc Bling lấy tên khác để đưa tin, không đưa những bài gây tranh cãi thế này, ảnh hưởng tới việc mọi người nhìn nhận vấn đề và hiểu lầm ê-kíp của tôi”, Hòa Minzy chia sẻ.

Ngoài ra, cô phản hồi khi Fanpage này tiếp tục có bài viết so sánh về mức độ đầu tư của MV Bắc Bling và sản phẩm mới của rapper Pháo.

“Ê-kíp của tôi không bao giờ được phép nhắc tới ai hay đồng nghiệp nào để xỉa xói, nói những lời như thế này. Mọi người cứu tôi”, Hòa Minzy viết.

Chỉ sau 29 ngày ra mắt, MV Bắc Bling của Hòa Minzy chạm mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV Vpop đạt 100 triệu view nhanh nhất trong năm 2025.

Đây cũng là thành tích đáng ngưỡng mộ của Hòa Minzy trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Đồng thời lập kỷ lục là MV Vpop thứ 3 đạt 100 triệu view nhanh nhất trên YouTube, sau Hãy trao cho anh (15 ngày) của Sơn Tùng M-TP và Sóng gió (25 ngày) của Jack và K-ICM.

Phim concert Anh trai say hi rời rạp

Từ ngày 31/3, phim phim tài liệu concert Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng đã không còn suất chiếu, chính thức rời rạp với tổng doanh thu 15,1 tỷ đồng.

Với thành tích này, Anh trai say hi lọt top 5 phim tài liệu concert có doanh thu cao nhất ở Việt Nam, chỉ sau Taylor Swift: The Eras Tour (23 tỷ đồng). Thậm chí, dự án còn vượt mặt một số phim tài liệu của các nghệ sĩ Việt trước đó như Mỹ Tâm với Tri Âm The Movie: Người giữ thời gian (12 tỷ đồng), Sơn Tùng M-Tp với Sky Tour The Movie (10 tỷ đồng).

Trước đó, Anh trai say hi nhanh chóng đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày ra rạp.

Tuy nhiên, càng về sau, bộ phim chỉ bán được số lượng vé ít ỏi, liên tục thuộc nhóm những dự án có doanh thu thấp nhất trên bảng xếp hạng phòng vé.

Bên cạnh việc cạnh tranh với nhiều phim Việt ra mắt cùng thời điểm, một trong những lý do khách quan ảnh hưởng đến doanh thu là phim chỉ chiếu tại hệ thống rạp CGV ở TP.HCM, Hà Nội và giá 230.000 đồng bị cho khá cao, khó tiếp cận số đông khán giả.

Ngoài ra, nội dung phim concert Anh trai say hi gây tranh cãi khi không che tên tài khoản bình luận chương trình "đạo nhái", "phông bạt".

Nhiều fan tiếc nuối khi những bản hit lớn như Ngáo ngơ, Ngạo nghễ, Hào quang... không xuất hiện. Một số anh trai chỉ xuất hiện vài chục giây trong khi các rapper HIEUTHUHAI, Negav lại chiếm thời lượng lớn.