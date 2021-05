Showbiz 31/5: Thành tích học tập xuất sắc của con gái cố diễn viên Mai Phương

TPO - Mới đây, bảo mẫu chăm sóc bé Lavie đăng tải hình ảnh khoe thành tích học tập đáng tự hào của cô bé thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Thành tích học tập đáng nể của con gái cố diễn viên Mai Phương

Theo đó, bảo mẫu cho biết, bé Lavie đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và được nhận xét là học sinh chăm ngoan, tích cực trong mỗi tiết học. Trong đó Toán và Tiếng Việt là 2 môn yêu thích nhất của cô bé. Bên dưới bài viết, nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi cho bé Lavie. Kể từ sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, bé Lavie sống cùng bảo mẫu chăm sóc em từ nhỏ.

Hòa Minzy tiết lộ lý do chưa kết hôn dù đã sinh quý tử

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Hòa Minzy đã có buổi livestream giao lưu mừng sinh nhật tuổi 26 cùng người hâm mộ. Trong buổi phát sóng, nữ ca sĩ đã giải đáp nhiều thắc mắc được gửi đến, đặc biệt là lý do tại sao đã có con chung nhưng vẫn chưa tiến hành đám cưới cùng bạn trai. (XEM CHI TIẾT)

Công bố 10 người đẹp có tầm ảnh hưởng nhất Miss Earth, đại diện Việt Nam xếp hạng cao

Ban tổ chức cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) đã tổ chức một cuộc bình chọn để tìm ra 10 hoa hậu có sức ảnh hưởng nhất lịch sử cuộc thi trong suốt hai thập kỉ vừa qua. Ngày 31/5, bảng danh sách với thứ tự của 10 người đẹp đã được công bố. (XEM CHI TIẾT)

Tấn Hoàng mất ngủ vì không gọi được Hoài Linh: ‘Tin em không tham, hãy trả lời thực tình’

Trên kênh YouTube cá nhân ngày 30/5, Tấn Hoàng đã đăng tải video chia sẻ quan điểm về việc nghệ sĩ đi từ thiện và câu chuyện lùm xùm hơn 13 tỷ đồng mà Hoài Linh kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung. Ông chia sẻ khi thấy rất nhiều người đã mất niềm tin vào giới nghệ sĩ qua nhiều tranh luận trong thời gian vừa qua. Với Tấn Hoàng, khán giả chính là những người nuôi nghệ sĩ. (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Tiểu Vy trao 100 triệu đồng mua vắc-xin cho công nhân Bắc Giang

Giữa lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, CLB thiện nguyện "Suối mát từ tâm" đã trao 100 triệu đồng cho chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”. Qua theo dõi tình hình dịch COVID -19 bùng phát tại một số địa phương, khu công nghiệp ở phía Bắc, các Hoa hậu, Á hậu trong CLB rất xúc động khi thấy nhiều công nhân lao động ở một số doanh nghiệp phải ngừng việc do nhiễm COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Đăng ảnh gợi cảm bị fan nam soi đầu gối, Phương Oanh đáp trả sâu cay

Phương Oanh mới đây đã đăng tải những shoot hình quyến rũ trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Sao nữ “Hương vị tình thân” viết: “Người ta thì nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ... Còn tôi chỉ nghĩ đến chiếc thẻ và những chuyến đi chill”. Trong hình, nữ diễn viên diện đầm hai dây màu tím bó sát, khoe thân hình nở nang và đường cong cơ thể gợi cảm. Bên cạnh những lời khen, không ít những bình luận kém duyên từ một bộ phận cư dân mạng soi xét về vết thương trên đầu gối của Phương Oanh. (XEM CHI TIẾT)

Quỹ từ thiện của 'báo đen' Naomi Campbell mở tiệc triệu USD bị nghi vấn

Fashion For Relief, tổ chức từ thiện của Naomi Campbell, đang phải đối mặt với những chất vấn từ truyền thông và dư luận sau khi xuất hiện thông tin, quỹ chi số tiền khổng lồ cho buổi da tiệc gây quỹ hoành tráng ở Cannes, nhưng chỉ trao hơn 5.000 bảng Anh cho những mục đích vì cộng đồng. Theo Daily Mail, Fashion For Relief đã tổ chức dạ tiệc xa hoa vào tháng 5/2018 để quyên tiền cho Time’s Up, một tổ chức được thành lập sau phong trào MeToo nhằm hỗ trợ phụ nữ tại nơi làm việc. (XEM CHI TIẾT)