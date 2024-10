Showbiz 25/10: Khán giả phản đối Son Ye Jin

TPO - Không ít khán giả phản đối trước thông tin Son Ye Jin và Ji Chang Wook đang đàm phán để tham gia dự án làm lại bộ phim 18+ gây sốt Hàn Quốc vào năm 2003.

Ngày 24/10, báo chí Hàn Quốc đưa tin Son Ye Jin và Ji Chang Wook đang đàm phán để tham gia dự án mới của Netflix, có tên là Untold Scandal (tựa Việt: Nỗi ô nhục nhà họ Cho).

Untold Scandal không phải là cái tên xa lạ với khán giả phim Hàn Quốc. Bản điện ảnh ra mắt vào năm 2003. Phim dựa trên tiểu thuyết Dangerous Liaisons (1782) của tác giả người Pháp Pierre Choderlos, nhưng cải biên sang bối cảnh Triều đại Joseon cho phù hợp với đối tượng khán giả.

Nội dung phim kể về Phu nhân Cho - một phụ nữ xinh đẹp, làm dâu gia đình bề thế - cùng gã em họ trăng hoa Cho Won lên kế hoạch hủy hoại tiểu thiếp sắp cưới của chồng, với điều kiện thỏa mãn niềm khao khát cấm kỵ của Cho Won với Phu nhân Cho.

Vào thời điểm công chiếu, Untold Scandal đại thắng phòng vé với hơn 3,5 triệu lượt xem trên toàn quốc, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 4 của Hàn Quốc vào năm 2003. Tuy nhiên, phim gây tranh cãi vì có nhiều phân cảnh nhạy cảm, bị nhà chức tranh dán nhãn 18+.

Son Ye Jin được cho là đang cân nhắc vào vai phu nhân Cho, còn Ji Chang Wook đang trong quá trình đàm phán để vào vai Cho Won.

Thông tin này gây xôn xao dư luận xứ kim chi. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra háo hức, nhưng số khác lại phản đối ý tưởng vợ Hyun Bin góp mặt trong bộ phim có tính khiêu dâm cao. Khán giả càng quan ngại khi phim do E J-yong đạo diễn, người nổi tiếng với các bộ phim dành cho người lớn như Nàng thơ (2012) và Somebody (2022).

Khán giả bình luận: “Không, tại sao Son Ye Jin lại làm vậy?”, “Điều này là sự thật sao? Thật lãng phí diễn viên. Họ có thể tìm thấy nhiều câu chuyện mới trong webtoon hay tiểu thuyết mạng”, “Điều này sẽ rất vui”, “Đây không phải là kiệt tác sao?”, “Son Ye Jin ư? Làm ơn đừng làm thế”, “Cái gì? Họ vẫn làm vậy mặc dù biết đạo diễn là ai sao?”...

Untold Scandal dự kiến khởi quay vào tháng 3/2025.

Lộ clip thí sinh Anh trai say hi nghi bị sàm sỡ

Vào những ngày cuối tháng 10, mạng xã hội Threads xuất hiện bài đăng yêu cầu ê-kíp của Captain Boy tăng cường các biện pháp bảo vệ nam ca sĩ trong các buổi biểu diễn. Nguyên nhân bắt nguồn từ clip ghi lại hình ảnh Captain Boy nghi bị sàm sỡ khi đang biểu diễn hăng say tại sự kiện của một trường học.

Trong clip, nam ca sĩ Gen Z được thấy vừa hát, vừa tiến về gần rìa sân khấu để giao lưu với đám đông. Lúc này, một vài khán giả đưa tay vào bên trong áo ngôi sao Anh trai say hi. Captain Boy dù mải hát nhưng vẫn có động thái lùi lại và kéo áo xuống.

Clip khiến nhiều khán giả bức xúc. Họ đánh giá đây là hành vi quấy rối tình dục, bất lịch sự và phản cảm, cần phải lên án và xử lý. Một bộ phận khác chỉ trích ban tổ chức và lực lượng bảo vệ làm việc thiếu trách nhiệm khiến nghệ sĩ rơi vào tình huống khó xử.

Về ồn ào này, đại diện của Captain Boy khẳng định không có chuyện nam ca sĩ bị quấy rối.

Người này giải thích do sự kiện đông người, phòng tổ chức nhỏ và sân khấu bị thấp dẫn đến tình trạng chen lấn khó kiểm soát. Trường có sắp xếp an ninh đứng chắn quanh sân khấu nhưng bị "thất thủ" vì đám đông quá nhiệt tình. Sau khi biểu diễn xong bài đầu tiên, ê-kíp đã phản ánh và trường cũng cử thêm người bảo vệ, còn nhờ MC nhắc nhở mọi người.

Captain Boy, tên thật là Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003 tại Hòa Bình. Anh được biết đến qua nhiều chương trình truyền hình về âm nhạc như Giọng hát Việt nhí 2015, King of Rap 2020, Rap Việt 2023... Tuy nhiên, danh tiếng của Captain Boy tăng vọt nhờ góp mặt trong Anh trai say hi 2024. Anh lọt vào chung kết nhưng không được gọi tên trong số 5 anh trai chiến thắng cuối cùng.

Trong chương trình, Captain Boy được đánh giá cao vì vừa có giọng hát hay, vừa biết rap, có thể sáng tác và sản xuất âm nhạc. Captain Boy từng là Thủ khoa thanh nhạc khoa Âm nhạc ứng dụng tại Đại học Thăng Long.

Kim Thành Vũ sống ẩn dật

Truyền thông Trung Quốc đưa tin trong buổi họp báo âm nhạc vào ngày 23/10, ca sĩ Trần Thăng gây chú ý khi chia sẻ thông tin về cuộc sống hiện tại của Kim Thành Vũ.

Theo Trần Thăng, tài tử Xích Bích không sống ở thành phố mà về quê làm nông. Anh vốn yêu thích cuộc sống điền viên như quán xuyến đồng áng, chăm hoa và ngắm cây cỏ.

Trần Thăng nói thêm ông và Kim Thành Vũ không thường xuyên liên lạc, tài tử gốc Nhật Bản cũng thường không chủ động liên lạc với người khác, thay vào đó thích cuộc sống riêng tư, làm bạn với thiên nhiên.

Trần Thăng quen Kim Thành Vũ từ khi tài tử mới vào nghề, có giai đoạn Kim Thành Vũ làm trợ lý cho ca sĩ, được hướng dẫn về sản xuất âm nhạc. Vì thế, Kim Thành Vũ gọi Trần Thăng là thầy.

Suốt 7 năm qua, Kim Thành Vũ hầu như không xuất hiện công khai. Tin tức mới nhất về anh là bộ phim Phong lâm hỏa sơn do anh đóng chính dự kiến ra rạp vào năm 2025. Chưa rõ Kim Thành Vũ có tham gia hoạt động quảng bá với đoàn phim không. Theo NTDTV, Phong lâm hỏa sơn quay xong vào năm 2017. Kể từ đó, Kim Thành Vũ chưa công bố dự án mới.

Sohu cho hay lối sống ẩn dật của Kim Thành Vũ bắt nguồn từ việc anh quy y tại chùa Ấn Độ vào năm 1997. Anh chia sẻ khoảng thời gian này giúp anh thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, từ bi quan sang biết tùy duyên hơn, không bận tâm tới danh tiếng hay bị áp lực công việc.

Trên Elle Men ấn bản Đài Loan năm 2022, Kim Thành Vũ cho biết chọn lối sống bình dị, không lừa mình, dối người, cũng không tham sân si.

Kim Thành Vũ (tên tiếng Nhật là Kaneshiro Takeshi), sinh năm 1973, có cha người Nhật Bản, mẹ người Đài Loan (Trung Quốc). Anh gia nhập làng giải trí vào năm 1992 và nổi tiếng qua nhiều tác phẩm ăn khách như Võ hiệp, Đầu danh trạng, Nếu như yêu, Thập diện mai phục, Xích Bích, Nàng rẽ trái chàng rẽ phải, Trùng Khánh sâm lâm, Đọa lạc thiên sứ... Tác phẩm gần nhất chiếu rạp của anh là Like You (2017), đóng cùng Châu Đông Vũ.