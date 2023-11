Showbiz 24/11: Lê Dương Bảo Lâm đối chất với mẹ và vợ

TPO - Trong video Lê Dương Bảo Lâm đăng tải, anh nhiều lần nhắc đến tin đồn giữa mẹ ruột và vợ có mâu thuẫn bằng mặt không bằng lòng, thậm chí không ngại đề cập ồn ào ngoại tình với trợ lý riêng Hải Vót.

Tối 23/11, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải video đối chất trực tiếp với mẹ ruột và vợ để làm rõ tin đồn giữa hai người mâu thuẫn. Theo Lê Dương Bảo Lâm, mạng xã hội xuất hiện thông tin Quỳnh Quỳnh là người dữ dằn, có thái độ không tốt, thậm chí không chào hỏi khi gặp mẹ chồng.

Lê Dương Bảo Lâm liên tục đề nghị mẹ ruột và vợ lên tiếng hoặc thể hiện hành động để đập tan tin đồn nhưng cả hai dường như né tránh. Mẹ Lê Dương Bảo Lâm cười rồi đáp lại: "Kệ người ta, người ta nói gì kệ đi”.

Trong khi đó, Quỳnh Quỳnh vui vẻ trò chuyện và tương tác thoải mái với mẹ chồng. Tuy nhiên cô không đề cập tới câu chuyện mà Lê Dương Bảo Lâm nhắc đến. Thậm chí, cô trách ngược chồng là nguồn cơn của sự việc: “Cũng tại ông mà ra đó”.

Trước đó, trong chương trình 2 ngày 1 đêm, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ giữa vợ anh và mẹ ruột có khoảng thời gian khá căng thẳng.

“Một thời gian mẹ Phượng (mẹ ruột Lê Dương Bảo Lâm - PV) và Quỳnh Quỳnh không nói chuyện với nhau. Cả hai mới nói chuyện gần một năm nay, còn từ lúc cưới về là có vấn đề nên hai người không ở với nhau", Lê Dương Bảo Lâm nói với Trường Giang.

Lê Dương Bảo Lâm giải thích mâu thuẫn này xuất phát từ cả hai, do mỗi người có lý lẽ riêng. “Em đứng giữa hai dòng nước và thấy ai cũng đúng, một bên tình một bên hiếu khiến em đau khổ nhiều lần. Em từng đá gãy chiếc quạt máy, bắt xe khách từ TP.HCM ra đi nhưng không biết đi đâu, về nhà mẹ cũng không được mà nhà vợ cũng không xong. Em lang thang giữa chợ đời. Lúc đó, em không gặp ai cả, ở khách sạn rồi cuối cùng quyết định về ở với vợ”, nam diễn viên tâm sự.

Cũng trong video được chia sẻ, Lê Dương Bảo Lâm thẳng thắn đề cập tới tin đồn ngoại tình với trợ lý riêng Hải Vót. Tuy nhiên, cả mẹ ruột, vợ và em gái của Lê Dương Bảo Lâm đều né tránh không chia sẻ.

NSƯT Đỗ Kỷ kêu cứu

Sau vụ việc được thông báo rằng vướng đơn thư khiếu nại khiến quá trình xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân bị tạm hoãn, ngày 23/11, NSƯT Đỗ Kỷ gửi đơn xin “cứu xét”lên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL).

“Ngay khi tiếp nhận được thông báo, tôi đã rất sốc, bị sang chấn tâm lý nên huyết áp luôn ở trên mức 170 mmgH. Ngay trong sáng 22/11 (lúc 10h24 phút), cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ VHTTDL liên lạc với tôi qua điện thoại nói tôi thông cảm, gỡ hình ảnh tờ thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn trên Facebook xuống vì hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của tôi do cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ để lẫn vào tập hồ sơ của những người có ý kiến của bên phía Công an. Đó cũng là lý do mà hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của tôi bị dừng lại”, NSƯT Đỗ Kỷ nêu trong đơn.

Hai thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ tố nhau sau cuộc thi

Sau khi trở về từ Hoa hậu Hoàn vũ 2023, đại diện Argentina - Yamile Dajud đã livestream để chia sẻ với người hâm mộ về những câu chuyện hậu trường ở cuộc thi.

Đáng chú ý, Yamile Dajud chia sẻ chi tiết bạn cùng phòng với cô là đại diện Guyana - Lisa Narine tỏ ra xa cách và không hề nói chuyện với cô trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Người đẹp Argentina cho rằng đại diện Guyana không tôn trọng mình.

Không chỉ vậy, Yamile Dajud còn kể chi tiết khi cô đang livestream trong phòng thì đại diện Guyana tỏ ra khó chịu và tắt đèn, khiến cô phải vào nhà vệ sinh để tiếp tục trò chuyện với khán giả.

Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi tù 13 năm, bị trục xuất khỏi Trung Quốc

Tờ Ettoday đưa tin ngày 24/11, tòa án nhân dân số 3 Bắc Kinh đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo của Ngô Diệc Phàm và giữ nguyên bản án ban đầu. Theo đó, Ngô Diệc Phàm nhận bản án 13 năm tù và bị trục xuất khỏi Trung Quốc vì tội hiếp dâm.

Ngô Diệc Phàm bị hot girl Đô Mỹ Trúc buộc tội tấn công tình dục vào năm 2021. Sau đó, cảnh sát tìm ra bằng chứng và bắt giữ Ngô Diệc Phàm. Cùng thời điểm, cơ quan thuế phát hiện từ năm 2019 đến 2020, Ngô Diệc Phàm đã trốn 95 triệu NDT tiền thuế bằng cách sử dụng các hoạt động kinh doanh giả, kê khai sai, che giấu thu nhập cá nhân thông qua nhiều kênh trong nước và quốc tế.

Park Min Young còn 37 kg

tvN vừa đăng teaser bộ phim truyền hình Marry My Husband do Park Min Young đóng chính. Tác phẩm dựa trên webtoon cùng tên, kể về hôn nhân biến cố của nhân vật Kang Ji Won sau khi bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư. Nữ chính sau đó có cơ hội làm lại cuộc đời khi xuyên không về 10 năm trước.

Để đóng vai bệnh nhân ung thư, Park Min Young phải giảm hơn 10 kg. Cân nặng của cô khi tham gia Marry My Husband là 37 kg. "Hình ảnh chưa từng có của Park Min Young trước đây. Cùng chờ đón những màn trả thù của người phụ nữ đau khổ vì bị chồng và bạn thân phản bội", tvN giới thiệu.