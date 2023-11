Cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay khi BlackPink về Hàn Quốc

TPO - Sau chuyến đi lịch sử đến Vương quốc Anh, BlackPink trở về Hàn Quốc trong sự chào đón của người hâm mộ và truyền thông. Tuy nhiên, cảnh tượng hỗn loạn tại sân bay khiến cư dân mạng lo ngại.

Ngày 23/11, BlackPink trở về Hàn Quốc sau chuyến đi ba ngày đến London, tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee thăm chính thức cấp nhà nước Vương quốc Anh. Hình ảnh chụp tại sân bay quốc tế Incheon cho thấy chỉ có ba thành viên Jisoo, Jennie và Rosé về nước, còn Lisa vắng mặt.

Khác với vẻ thanh lịch, trang trọng tại Cung điện Buckingham, bộ ba chọn trang phục đơn giản, thoải mái với tông đen chủ đạo tại sân bay. Tuy nhiên, sự trở lại Hàn Quốc lần này xảy ra tình huống khiến nhiều người lo ngại.

Ban đầu, khi bước ra khỏi cửa an ninh, BlackPink hòa vào đám đông trở về từ chuyến bay, không ai hay biết sự trở lại của bộ ba nổi tiếng. Tuy nhiên, tình hình hoàn toàn thay đổi khi vệ sĩ xuất hiện. Người hâm mộ và báo chí lúc này mới nhận ra BlackPink, lập tức vây kín họ tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Có thời điểm, Jisoo bị tách khỏi hai thành viên còn lại. Trong khi lực lượng an ninh cố gắng giữ an toàn cho bộ ba, người hâm mộ bị xô đẩy, ngay cả những người bình thường cũng bị cuốn vào đám đông chen lấn. Gương mặt lo lắng của Rosé bị cánh săn ảnh ghi lại.

Thời điểm video hiện trường được công khai, dù BlackPink đã về nhà an toàn, các Blink đồng loạt thể hiện sự tức giận trên mạng xã hội vì các cô gái bị đối xử thiếu tôn trọng và rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Cư dân mạng bình luận: “Làm ơn tôn trọng không gian của họ”, “Việc thiếu không gian riêng tư khiến người ta điên tiết. Tôi không hiểu tại sao các idol không được bảo vệ tại sân bay Incheon khi fan (kẻ bám đuổi) và báo chí vây kín ở đó chứ”, “Không có gì trông an toàn cả. Tôi ước sân bay Hàn Quốc tuân thủ luật lệ như sân bay Heathrow London làm”, “Chỉ một vài vệ sĩ không đủ để bảo vệ họ”...

Trước đó, BlackPink trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được Vua Charles trao tặng Huân chương Thành viên của Đế quốc Anh (Member of the Order of the British Empire - MBE).

Hoàng gia Anh vinh danh BlackPink với tư cách đại sứ cho COP26 - Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh vào năm 2021, và đồng thời là đại sứ cho các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc.

Vua Charles III khen ngợi những đóng góp của BlackPink trong việc sử dụng danh tiếng của mình để truyền tải thông điệp về môi trường bền vững, nâng cao nhận thức của công dân toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong khi Jisoo, Jennie và Lisa chỉ là thành viên “danh dự” của Đế quốc Anh, Rosé - với tư cách là công dân có hai quốc tịch Hàn Quốc và New Zealand (thuộc Khối Thịnh vượng chung) - được hưởng đầy đủ đặc quyền của huân chương. Cô được công nhận là "Roseanne Park MBE”, có cơ hội được phong hiệp sĩ và kết hôn bên trong Nhà thờ St. Paul – nơi tổ chức hôn lễ của Thái tử Charles (nay là Vua Charles) và Công nương Diana. Những đứa con tương lại của người đẹp sinh năm 1997 cũng có những quyền lợi này.

Tú Oanh