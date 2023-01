Showbiz 2/1: Huyền Lizzie nói về sự cố vấp ngã trên sân khấu

TPO - Huyền Lizzie vấp ngã khi lên sân khấu nhận giải tại chương trình VTV Awards 2022. Nữ diễn viên cho biết đây là sự cố không ai mong muốn.

Lễ trao giải VTV Awards 2022 diễn ra tối 1/1. Ở hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng - VTV Awards 2022, Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) giành chiến thắng với vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về. Tuy nhiên, cô vô tình vấp ngã trên sân khấu khi lên nhận giải. Chia sẻ về sự cố này, Huyền Lizzie cho biết do chiếc váy thiết kế cầu kỳ và sàn sân khấu trơn trượt.

Vì quá hạnh phúc và bất cẩn nên nữ diễn viên không may vấp ngã. Bù lại cô nhận được giải thưởng và niềm hạnh phúc với chiến thắng ở hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng.

“Tôi thực sự bất ngờ. Đây là giải thưởng tôi mơ ước 12 năm nay và nỗ lực hết mình cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Hôm nay là ngày tuyệt vời khi tôi nhận được giải thưởng cao quý như thế này. Cảm ơn hội đồng thẩm định và khán giả đã bình chọn cho tôi”, Huyền Lizzie chia sẻ.

Khán giả nản, mất kiên nhẫn với phim của Hồng Diễm - Việt Anh

Hành trình công lý được kỳ vọng là “bom tấn” truyền hình dịp cuối năm, được Việt hóa từ bộ phim ăn khách của Mỹ - The good wife. Đạo diễn NSƯT Nguyễn Mai Hiền được biết đến là đạo diễn chuyên dòng phim hình sự, chính luận. Ở bộ phim này, anh muốn khán giả hiểu hơn nữa về kiểm sát viên.

Với mong muốn ấy, bộ phim tập trung khai thác hình ảnh về luật sư thông qua Phương (Hồng Diễm) và hành trình đi tìm công lý cho chồng - Hoàng (Việt Anh). Các vai kiểm sát viên do Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh... đảm nhận.

Thay vì tập trung làm rõ những chi tiết liên quan đến vụ án của Hoàng, cái chết của Hà, bộ phim nói quá sâu về hoàn cảnh gia đình, mối tình tay ba của dàn nhân vật chính: Hoàng - Phương - Quân (Quốc Huy). (XEM CHI TIẾT)

Thanh Sơn thắng giải ở VTV Awards

Thanh Sơn vượt qua những "đối thủ" mạnh như Doãn Quốc Đam, Nhan Phúc Vinh... để nhận giải Nam diễn viên ấn tượng của VTV Awards 2022.

Vai đại úy Vũ trong phim Đấu trí giúp Thanh Sơn giành chiến thắng. Lần đầu thử sức với hình tượng chiến sĩ công an kinh tế, Thanh Sơn có cơ hội làm mới mình trên màn ảnh sau nhiều lần nhận vai lãng tử. "Chiếc cúp này tôi sẽ không đặt nó ở vạch đích. Đây là động lực, sự khích lệ, giúp tôi cố gắng hơn trong năm 2023", anh nói. (XEM CHI TIẾT)

'Avatar 2' vào top phim ăn khách nhất mọi thời đại

Ngày 2/1, Deadline đưa tin Avatar: The Way of Water đạt doanh thu 1,4 tỷ USD toàn cầu. Phần hai của bộ phim về tộc người N'avi vượt Black Panther (1,347 tỷ USD) và Harry Potter và Bảo bối Tử thần 2 (1,342 tỷ USD) để xuất hiện trong danh sách phim 15 tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Theo Hollywood Reporter, Avatar 2 giữ thành tích phòng vé sau hai tuần ra mắt. Tính đến sáng thứ hai, phim thu 82,4 triệu USD dịp năm mới tại thị trường nội địa, nâng tổng doanh thu nội địa phim lên 421,6 triệu USD. (XEM CHI TIẾT)

Fan phẫn nộ vì 'bàn tay khiếm nhã' đụng chạm nữ ca sĩ trên sân khấu

Ngày 1/1, đoạn video thành viên Eunha nhóm nhạc nữ VIVIZ bị người đàn ông đụng chạm trên sân khấu đang được lan truyền trên mạng xã hội Twitter với gần 400.000 lượt xem.

Theo đó, tại buổi trình diễn cuối năm tại Đài Loan (Trung Quốc), các thành viên đứng chào tạm biệt người hâm mộ cùng dàn nghệ sĩ thì người đàn ông đứng sau Eunha chạm tay vào phần hông của nữ thần tượng khiến cô giật mình, rụt người lại né sang một bên.

Trên nhiều hội nhóm fan của nữ ca sĩ cho rằng người đàn ông cố tình có hành động quấy rối tình dục và đồng loạt gửi thư tới đơn vị tổ chức làm rõ, đồng thời yêu cầu công ty quản lý của nhóm nâng cao bảo vệ nghệ sĩ. (XEM CHI TIẾT)