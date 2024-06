Showbiz 19/6: Thúy Diễm bị 'ném đá'

TPO - Thúy Diễm khẳng định vai Linh trong phim “Tình yêu bất tử” không phải tiểu tam hay trà xanh phá nát hạnh phúc gia đình người khác.

Trạm cứu hộ trái tim chưa kết thúc, Thúy Diễm đã lên sóng phim mới. Cô đảm nhận vai Linh trong dự án Tình yêu bất tử.

Linh là nhân vật phản diện. Cô không từ thủ đoạn để chiếm lấy trái tim Lâm (Anh Tài). Giữa Linh và Lâm có hôn ước do hai gia đình sắp đặt từ khi họ còn nhỏ. Tuy nhiên, lớn lên, Lâm đem lòng yêu Thy (Huỳnh Hồng Loan).

Từ những tập đầu lên sóng, Linh bị khán giả ném đá vì chia rẽ tình yêu của Lâm và Thy. Thậm chí có ý kiến cho rằng Linh là kẻ thứ ba.

Trước phản ứng của người xem, Thúy Diễm phân trần Linh không phải tiểu tam hay trà xanh phá nát hạnh phúc gia đình người khác.

“Thật ra, ai bảo Linh là em gái trà xanh hay bé ba là sai rồi. Lâm và Linh là thanh mai trúc mã, ước hẹn được cưới nhau từ khi Linh mới 13 tuổi. Cô ấy mặc định, những ai dính tới Lâm đều đáng trách”, Thúy Diễm giải thích.

Theo Thúy Diễm, vì nhân vật Linh có tính cách trái ngược đã đẩy Lâm ra xa. Chính vì thế, họ không thể có đám cưới như mơ.

Phimcủa Lý Hải chiếuở châu Á

Sau khi chiếu tại châu Âu và châu Úc, Lý Hải tiếp tục mang phim Lật mặt 7: Một điều ước chiếu ở khu vực châu Á.

Theo thông báo của nhà sản xuất, phim chính thức công chiếu tại Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 21/6 và ra mắt ở Singapore từ 18/7. Ngoài ra, một số thị trường khác đang đợi ngày chiếu chính thức gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào và Brunei.

Trước đó, Lật mặt 7 đã chiếu tại thị trường Bắc Mỹ và 11 quốc gia khác gồm Canada, New Zealand, Anh, Đức, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Cộng hòa Czech, Slovakia, Ba Lan từ ngày 14/6.

Tại Việt Nam, bộ phim của Lý Hải vẫn đứng top 5 doanh thu phòng vé. Tính đến ngày 19/6, dự án vượt mốc 478 tỷ đồng, theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam.

Động thái của Mai Phương sau khi vắng mặt tại buổi đón chủ tịch Miss World

Mới đây, bà Julia Morley - chủ tịch Miss World và đương kim Miss World Krystyna Pyszková đến Việt Nam. Đón họ ở sân bay là Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Tuy nhiên, việc Hoa hậu Mai Phương vắng mặt ở cả hai sự kiện khiến người hâm mộ đặt câu hỏi.

Trước bàn tán của dư luận, phía Mai Phương không phản hồi. Trên trang cá nhân, Miss World Vietnam 2022 đăng tải hình ảnh chụp cùng chủ tịch Miss World.

Cô viết: "Welcome our dear Mrs. Julia Morley to Vietnam. May your stay be filled with joy and unforgettable memories with us. I truly miss the home and everything at the 71st Miss World. Thank you for all of the loving hearts". (Tạm dịch: Chào mừng bà Julia Morley thân yêu đã đến với Việt Nam. Chúc kỳ nghỉ của bà tràn ngập niềm vui và có những kỷ niệm khó quên với chúng tôi. Tôi thực sự nhớ ngôi nhà Miss World lần thứ 71. Cảm ơn vì tất cả).

Đây được xem là động thái đáp trả của Mai Phương khi dư luận thắc mắc cô không chào đón Chủ tịch Miss World.

Trước đó, Hoa hậu Mai Phương đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2023. Chung cuộc, cô lọt top 40 thông qua bình chọn từ khán giả. Sau cuộc thi, Mai Phương ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí.