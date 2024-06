BlackPink tách lẻ

TPO - Là nhóm nhạc nữ Kpop hàng đầu với lượng fan đông đảo, sự cân bằng giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm sẽ là thách thức lớn đối với BlackPink.

Ra mắt vào tháng 8/2016, BlackPink đã bước sang chương thứ hai sự nghiệp. Mỗi thành viên đều tìm đến công ty quản lý riêng, theo đuổi chiến lược "hai con đường": hoạt động nhóm dưới trướng YG Entertainment và hoạt động riêng lẻ với công ty quản lý cá nhân.

Hôm 18/6, giọng ca chính Rosé công bố hợp đồng quản lý với The Black Label. Rosé sẽ bắt đầu hành trình mới với công ty được thành lập bởi Teddy năm 2016, đồng thời cũng là nhà sản xuất âm nhạc “ruột” của BlackPink. Trước đó, ba thành viên Jennie, Lisa và Jisoo đã thành lập công ty riêng để phát triển hoạt động cá nhân.

Tháng 12/2023, Jennie là người đầu trong nhóm thành lập công ty riêng, lấy tên Odd Atelier (OA). Cô nhanh chóng khẳng định thương hiệu và phong cách thông qua các hoạt động solo, tích cực quảng bá thông qua âm nhạc, chương trình truyền hình, tạp kỹ... Gần đây, nữ thần tượng góp giọng trong digital single Spot! của Zico.

Trong khi đó, Lisa thành lập công ty LLOUD hồi tháng 2/2024 và công bố hợp tác với RCA Records thuộc Sony Music. Ngoài âm nhạc, Lisa còn chuẩn bị ra mắt với vai trò diễn viên khi đóng trong sê-ri White Lotus mùa 3 của HBO. Có thông tin cô đóng mùa tiếp theo của The Walking Dead nhưng phía Lisa chưa xác nhận.

Trong tháng 2, Jisoo chính thức ra mắt công ty Blissoo và tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Chị cả BlackPink xác nhận vai diễn trong phim điện ảnh đóng cùng Lee Min Hoo Toàn trí độc giả và bộ phim truyền hình lấy đề tài xác sống - Influenza.

Tháng 12/2023, BlackPink đã gia hạn hợp đồng độc quyền với YG Entertainment cho các hoạt động nhóm. Dù tin đồn tan rã lan truyền do quá trình đàm phán hợp đồng kéo dài, các thành viên vẫn quyết định tái ký để có thể đảm bảo song song sự nghiệp solo và tên tuổi nhóm.

Rosé là người duy nhất không lập công ty riêng mà giao phó cho người cộng sự thân tín với cô là Teddy. Tuy nhiên việc gắn kết với The Black Label khiến người hâm mộ mâu thuẫn, bởi này không đảm bảo được hoạt động thường xuyên của các nghệ sĩ trong công ty như Jeon Somi, Taeyang.

Tối 18/6, Rosé lên tiếng trấn an rằng cô đã suy nghĩ thấu đáo và mất thời gian tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định và công ty mới sẽ đảm bảo cho các mục tiêu của cô. Giọng ca On the ground nói từ cuối năm 2023 đến nay, cô hầu như ra vào phòng làm nhạc, chuẩn bị cho các sản phẩm mới và hy vọng sự chào đón của fan.

Không sẵn sàng để đảm bảo hoạt động nhóm và cá nhân

Đối với những người hâm mộ luôn mong chờ những hoạt động cá nhân đa dạng của các thành viên, khởi đầu mới này là tin đáng mừng.

Với nhiều người, nhiệm vụ quan trọng hiện tại là phối hợp các hoạt động cá nhân và nhóm. Bốn cô gái dự kiến ​​sẽ hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nên việc họ có thể kết hợp chung sẽ quyết định sự tồn tại lâu dài của BlackPink.

Trong hoạt động cá nhân, các thành viên có cơ hội tối đa hóa giá trị thương hiệu bản thân khi khám phá, thể hiện phong cách riêng biệt mà ở nhóm không thể có được. Khi đến thời điểm hoạt động nhóm, họ sẽ cần tạm gác lại hoạt động solo và tụ họp.

Việc phối hợp lịch trình giữa các công ty khác nhau sẽ rất quan trọng để đảm bảo có đủ thời gian cho các hoạt động nhóm. Bốn cô gái cần phải nhìn về cùng hướng, đôi khi phải nhượng bộ để đảm bảo sự hợp tác suôn sẻ.

Một số fan cho rằng BlackPink có tình bạn bền chặt, nhưng việc cân bằng các hoạt động nhóm và cá nhân không hề dễ dàng. Việc duy trì vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu sẽ đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa từng công ty và YG Entertainment.