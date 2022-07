Showbiz 18/6: Hoa hậu Nông Thuý Hằng không được đi thi Miss Earth 2022

TPO - Việc Hoa hậu Nông Thuý Hằng không được chọn là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Earth 2022 khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Hoa hậu Nông Thuý Hằng không được đi thi Miss Earth 2022

Ngày 18/7, họp báo lễ công bố đăng cai Miss Earth 2023 diễn ra với sự quan tâm của đông đảo dân tình. Trong buổi họp báo này, ban tổ chức công bố người đẹp đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Earth 2022 sắp tới. Theo đó, đại diện của Việt Nam tại cuộc thi năm nay chính là Thạch Thu Thảo - Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc 2022. Điều này khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ bởi Tân hoa hậu Nông Thúy Hằng và Á hậu 1 Lương Thị Hoa Đan đều không có được tấm vé đi thi quốc tế. Nhưng các bình luận đều đồng tình với lựa chọn của ban tổ chức, họ nhận xét Thạch Thu Thảo có ngoại hình xinh đẹp, bản lĩnh và tự tin. Điều cô cần trau dồi chính là khả năng nói tiếng Anh. (Theo Saostar)

Doãn Quốc Đam liên tục nhận phim, xác nhận đóng 'Người vợ tốt' cùng Hồng Diễm, Việt Anh

Có thể nói diễn viên năng suất nhất của VFC cho đến thời điểm này không ai qua được Doãn Quốc Đam. Thương ngày nắng về vừa đóng máy được vài ngày, nam diễn viên lại chuẩn bị xuất hiện trong phim đề tài chính luận Đấu trí với vai Tuấn “nháy” – giám đốc công ty Khải Tuấn chuyên cung cấp kit test cho cả nước. Mới nhất, Doãn Quốc Đam gây bất ngờ khi thông báo anh sẽ tham gia một bộ phim mới của VFC mang tên Người vợ tốt. “Xin chào! Anh là Cường” – sao nam 33 tuổi viết. (XEM CHI TIẾT)

Quang Tèo ngậm ngùi trong Lễ viếng nghệ sĩ Giang Còi

Nghệ sĩ Quang Tèo đã đến thắp nén tâm hương cho nghệ sĩ Giang Còi và động viên tinh thần các con của bạn. Quang Tèo dành những lời trân trọng nhất khi nhắc đến người bạn diễn ăn ý. Nghệ sĩ Quang Tèo từng xót xa cảm thán cho người bạn của mình: "Giang Còi, vất vả cả một đời. Chuyện tình duyên lận đận, lam lũ cảnh gà trống nuôi con, rồi phát hiện bệnh ung thư, giờ lại mất lúc giãn cách vì dịch bệnh thế này…". Khi đó, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, tang lễ của nghệ sĩ Giang Còi chỉ có người thân tham dự và diễn ra vỏn vẹn trong 1 giờ 20 phút. (XEM CHI TIẾT)

Vũ Cát Tường giàn giụa nước mắt, chưa đủ can đảm để đối diện với ba khi công khai đồng tính

Xuất hiện trở lại trong trên series YouTube cá nhân tối 17/7, Vũ Cát Tường thổ lộ: “Tôi không nghĩ mọi người lại ủng hộ mình như vậy, tôi có cảm giác như đây là cột mốc trong cuộc đời…Tôi không những đón nhận sự nam tính của mình mà còn cởi mở, ôm ấp với cả phần nữ tính của tôi”. Nữ ca sĩ dành thời gian để đọc những lời nhắn gửi của khán giả, người hâm mộ, bạn bè đồng nghiệp gửi đến. Cô biết ơn khi câu chuyện của mình được mọi người thấu hiểu và dành tình cảm yêu mến. (XEM CHI TIẾT)

Ngọc Huyền tình tứ với Doãn Quốc Đam trong cảnh cuối phim 'Thương ngày nắng về'

Mối tình của cô em út Vân Vân (Ngọc Huyền) cùng anh sếp Đông Phong (Doãn Quốc Đam) đã và đang trở thành câu chuyện tình yêu được khán giả yêu thích nhất Thương ngày nắng về phần 2. Những hình ảnh hậu trường được các diễn viên chia sẻ đã hé lộ phần nào cái kết của phim, trong đó cặp đôi Phong-Vân có nhiều cảnh tình tứ lãng mạn, hứa hẹn một kết thúc đẹp lãng mạn. Xuất hiện trong chương trình Talk cuối tuần của Chuyển động 24h, diễn viên Ngọc Huyền thổ lộ, cô chưa có tình yêu nào chênh lệch tuổi tác như Vân và Phong. "Vì thế khi đọc kịch bản thì phải tập yêu thôi, chứ biết sao bây giờ!", nữ diễn viên hài hước trả lời. (XEM CHI TIẾT)

Gia đình lo lắng khi Thiện Nhân có 2 tỷ đồng, trở thành CEO công ty

Chiều 17/7, gia đình Thiện Nhân có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về lùm xùm những ngày qua. Buổi gặp mặt có anh Nguyễn Thanh Cầm (31 tuổi), chị Nguyễn Thị Bích Lê (27 tuổi), - anh chị ruột của ca sĩ Thiện Nhân và bà Hồ Thị Tân, mẹ ruột Thiện Nhân. Gia đình cho biết mục đích của buổi gặp là mong muốn khép lại sự việc ồn ào. Việc chia sẻ này nhằm giúp mọi người hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện đang xảy ra, không nhằm mục đích công kích, đấu tố Thiện Nhân. (XEM CHI TIẾT)

Jennie (BlackPink) đóng phim 18+ cùng con gái Johnny Depp và The Weeknd

Tại show diễn vào ngày 16/7, The Weeknd đã giới thiệu đến người hâm mộ trailer đầu tiên của “The Idol” – bộ phim truyền hình đánh dấu sự hợp tác của ngôi sao người Canada và Sam Levinson, “cha đẻ” của series đình đám "Euphoria”. Bộ phim do The Weeknd và Lily-Rose Depp đóng vai chính, với nội dung lấy bối cảnh của ngành công nghiệp âm nhạc, tập trung vào mối quan hệ phức tạp thủ lĩnh của một giáo phái thời hiện đại (The Weeknd) và thần tượng nhạc pop đang nổi (Lily-Rose Depp). (XEM CHI TIẾT)